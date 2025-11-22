Bursa'nın FutureProof Textiles Projesi, Avrupa Hibe Desteği Aldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından hazırlanan FutureProof Textiles projesi, Avrupa'nın İyileşmesi için Ortak Küme Girişimleri (Euroclusters) çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Tekstil sektöründeki KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine finansal ve teknik destek sağlamayı amaçlayan proje ile ayrıca uluslararası işbirliği ağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin açılış toplantısı, paydaş kurumların katılımıyla Yunanistan'ın Egaleo kentindeki Batı Attika Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda projenin yol haritası ele alınırken, ülkeler arası deneyim paylaşımı yapıldı. FutureProof Textiles projesinde Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Ukrayna, İtalya, Bulgaristan ve İspanya'dan kurumlar yer alıyor. Türkiye'den BTSO ve BUTEKOM'un dahil olduğu projede; Batı Attika Üniversitesi (Yunanistan), AECIM ve GREMI Textil (İspanya), Citta Studi (İtalya), Greenwin LLC ve Döngüsel Ekonomi Kümesi (Ukrayna) ile Bulgar Dijital Kümesi (Bulgaristan) paydaş olarak bulunuyor.

2,6 Milyon Euro'luk Bütçe

Avrupa genelinde endüstriyel dayanıklılığı artırmak amacıyla toplam 42 milyon Euro bütçeyle seçilen 16 Eurocluster girişiminden biri olan FutureProof Textiles, 2,6 milyon Euro'luk bütçesiyle net sıfır teknolojileri ve stratejik değer zincirlerini destekleyen kategoride yer alıyor. Program, Avrupa'daki kümeler, KOBİ'ler ve araştırma kurumlarını bir araya getirerek sanayide karbonsuzlaşmayı hızlandırmayı, dijital dönüşümü teşvik etmeyi ve KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Açık çağrılar aracılığıyla KOBİ'lere doğrudan sağlanacak destekler; yenilikçi projelerin finansmanını, ileri teknolojilerin benimsenmesini ve stratejik sektörlerde kapasite oluşturmayı hedefliyor. Eğitim, uluslararasılaşma ve bilgi paylaşımı odaklı faaliyetler ise KOBİ'lerin inovasyon kabiliyetini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

İkiz dönüşümde önemli bir kilometre taşı olacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın Türkiye'nin üretim kapasitesinde öncü bir şehir olduğunu ve tekstil sektörünün bu gücün en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurguladı. Küresel ekonomik koşulların zorluğuna rağmen sektörün üretim, ihracat ve istihdama sağladığı katkılarla ülke kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini belirten Burkay, şunları söyledi: "Günümüzde sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu üretim artık bir tercih değil uluslararası rekabet gücümüzü korumak için zorunluluktur. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, tüm sektörleri olduğu gibi tekstil sanayimizi de doğrudan etkiliyor. Çevre dostu üretim modelleri, enerji ve su tasarrufu, emisyon azaltımı gibi konular hem piyasa beklentileri hem de yasal zorunluluklar açısından öncelik taşıyor. Bu doğrultuda, AB desteğiyle hayata geçirdiğimiz FutureProof Textiles projesi Bursa'nın dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olacak."

Tekstil Sektöründe Dönüşüm Kaçınılmaz Hale Geldi

BTSO ve BUTEKOM'un paydaşı olduğu projenin, bu dönemde destek almaya hak kazanan 16 proje arasında bulunduğunu hatırlatan Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'da yeşil mutabakat ve karbon nötr regülasyonları işletmelerimiz için artık kaçınılmaz gereklilikler haline geldi. Biz de BUTEKOM, Bursa Model Fabrika ve Enerji Verimliliği Merkezimizle firmalarımıza bu süreçte rehberlik eden çözümler üretiyoruz. Yakın zamanda tamamladığımız AB destekli BUTEXCOMP projesi kapsamında geliştirdiğimiz Yeşil Ürün Programı'nın gördüğü büyük ilgi bizler için önemli bir motivasyon oldu. Şimdi ise Euroclusters çağrısı kapsamında yürüttüğümüz bu yeni proje ile tekstil sektöründeki KOBİ'lerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Projede emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, sektörümüz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA