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Bursa'da Zirai Don, Tarımı Felç Etti

Bursa'da Zirai Don, Tarımı Felç Etti
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Bursa'nın Keles ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan zirai don, meyve ağaçlarına büyük zarar verdi. CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, üreticilerin kayıplarını yerinde inceledi ve zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üreticilerin borçlarının ertelenmesini ve 0 faizli yaşam kredisi verilmesini önerdi.

Bursa'da etkili olan zirai don, Uludağ'ın güney yamaçlarında tarımı adeta felç etti. Keles ve Orhaneli ilçelerinde kiraz, ceviz, erik, badem başta olmak üzere neredeyse tüm meyve ağaçları büyük zarar gördü.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, bölgeyi ziyaret ederek üreticilerin yaşadığı kayıpları yerinde inceledi. İlçe Tarım Müdürü Abidin Atmaca'yı da ziyaret eden Sarıbal, zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sarıbal, yaptığı açıklamada yaşanan zararın boyutunu

şu sözlerle açıkladı;

"Zarar, yüzde 100'e yakındır. Kiraz başta olmak üzere, ceviz, erik, badem gibi bölgedeki hemen her ürün yanmış durumda. En geç açan kiraz ağaçlarında bile çiçeklenme olmamasına rağmen don etkisiyle meyve tutumu sıfırlanmış. Bu bölge, Türkiye'nin en pahalı kirazının yetiştiği, mevsimsel avantajıyla bilinen bir coğrafya. Ancak bu yıl üretici büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Çiftçinin durumu 'deprem enkazı altında kalmış gibi'dir. TARSİM çerçevesinde olmayan üreticilerin de kapsama alınması yönünde yapılan açıklamayı olumlu bulduk. Zararın hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi de zorunludur. Yalnızca bugüne kadar yapılan masraflar değil, bu ağaçların gelecek yıl da ürün verebilmesi için yapılacak yatırımlar da dikkate alınmalı."

Milletvekili Sarıbal, destekleme politikalarının üreticinin insanca yaşayabileceği bir gelir seviyesini hedeflemesi gerektiğini belirtti. Ziraat Bankası'na olan borçların faizsiz şekilde 3 ila 5 yıl ertelenmesini ve çiftçiye 0 faizli yaşam kredisi verilmesini öneren Sarıbal, "Katma değeri bu kadar yüksek bir ürün sıfırlanmışsa, bu üretici büyük bir ekonomik enkaz altındadır Şimdi yaraları sarma zamanı. Çiftçiyi bu enkazın altından çıkarmak zorundayız" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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