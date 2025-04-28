Bursa'da Turkish Fashion Fabrics Show Fuarı Açıldı

Bursa'nın tekstil sektöründeki tasarım, kalite ve ürün çeşitliliğinde ulaştığı potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı kapılarını açtı. Sektörün önemli buluşmasında 50'ye yakın ülkeden 200'den fazla alıcı Bursalı firmalar ile işbirliği masasında bir araya geldi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yeni fuarcılık organizasyonlarıyla sürdürüyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sektör liderlerini bir araya getiren fuar, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak. Kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticileri buluşturan fuarın ilk gününde BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO yönetim kurulu ve divan üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.

200'den fazla yabancı ikili iş görüşmesi gerçekleştiriyor

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, fuarın 13.'sünü gerçekleştirdiklerini ifade etti. Zor bir dönemden geçen tekstil sektörünün ihracatının artırılması yönünde BTSO tarafından önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten İsmail Kuş, "Üyelerimizin dış ticaret hacmini artırmaya yönelik farklı organizasyonlarla devam ediyoruz. Bugün de tekstil alanında yeni bir fuarın kapılarını açtık. Tekstil alanındaki üreticilerimizi ve yabancı alıcıları fuarımızda bir araya getirdik. Fuara 50'ye yakın ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı ziyaret ediyor. Önümüzdeki dönemde fuardaki görüşmelerin firmalarımıza yeni ihracat kapıları açacağına ve nefes aldıracağına inanıyorum. Sektörümüze hayırlı olsun." dedi.

"Tekstilde Bursa önemli bir güce sahip"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektörünün Bursa'nın en güçlü olduğu alanlardan birisi olduğunu ifade ederek, "BTSO üyesi firmalarımızın ihracat pazarlarını güçlendirmesi ve dış ticaretini artırması büyük önem taşıyor. Bursa Textile Show olarak bildiğiniz fuarımız artık Turkish Fashion Fabrics Show kısa adıyla TFF Show markasıyla yoluna devam ediyor. Önemli alıcıları ağırlayan fuarımızın sektörümüzün ihracatına güç katacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Trend alanı ve seminerler önemli bir deneyim sunuyor

Bu yıl fuarı zenginleştiren önemli bir unsur da trend alanları ve seminer programları oldu.

"Path to Change - Değişime Giden Yol" teması etrafında şekillenen trend alanlarında firmalar, 2026 İlkbahar-Yaz sezonuna yön verecek kumaş koleksiyonlarını tanıttı. Döngüsel moda, akıllı tekstiller ve tekstilde dijital sanat gibi yenilikçi konuları ele alındığı seminerlerde birbirinden önemli konuşmacılar yer alıyor. Hem ziyaretçilere hem de katılımcılara tasarım ve trendlerin ön planda olduğu iş odaklı bir deneyim sunan fuar, 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar iş profesyonellerini ağırlayacak. - BURSA