Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam

Bursa'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam uygulanırken, yeni tarifeler 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Zamlı tarifeye göre tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 6,5 TL olarak belirlendi. Bu, Burulaş'ın 1 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği fiyat güncellemesinin ardından yapılan ikinci zam oldu.

BURULAŞ'TAN AÇIKLAMA

Burulaş yetkilileri, zamma ilişkin yaptıkları açıklamada "Son altı ayda, toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi artışlar yaşandı. Ülke genelindeki ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın bütçesini korumaya yönelik dengeli bir fiyat düzenlemesi yapılması zorunlu hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"UYGUN SEVİYEDE TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Açıklamada ayrıca "2024 yılı enflasyon oranları TÜİK'e göre yüzde 44,38, ENAG'a göre ise yüzde 83,40 olarak açıklanmıştır. Bu artışların tamamı bilet fiyatlarına yansıtılmadan, mümkün olan en düşük seviyede düzenleme yapılmıştır. Özellikle öğrenciler ve sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla, Bursa'daki toplu ulaşım ücretlerini ülke genelindeki fiyatlara kıyasla daha uygun seviyede tutmaya özen gösteriyoruz" denildi.