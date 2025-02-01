İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş

Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeler 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 6,5 TL olarak belirlendi. Yapılan zam, Burulaş'ın 1 Ağustos 2024'te yaptığı fiyat güncellemesinin ardından ikinci zam olarak kayıtlara geçti.

Bursa'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam uygulanırken, yeni tarifeler 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Zamlı tarifeye göre tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 6,5 TL olarak belirlendi. Bu, Burulaş'ın 1 Ağustos 2024'te gerçekleştirdiği fiyat güncellemesinin ardından yapılan ikinci zam oldu.

BURULAŞ'TAN AÇIKLAMA

Burulaş yetkilileri, zamma ilişkin yaptıkları açıklamada "Son altı ayda, toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi artışlar yaşandı. Ülke genelindeki ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın bütçesini korumaya yönelik dengeli bir fiyat düzenlemesi yapılması zorunlu hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"UYGUN SEVİYEDE TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Açıklamada ayrıca "2024 yılı enflasyon oranları TÜİK'e göre yüzde 44,38, ENAG'a göre ise yüzde 83,40 olarak açıklanmıştır. Bu artışların tamamı bilet fiyatlarına yansıtılmadan, mümkün olan en düşük seviyede düzenleme yapılmıştır. Özellikle öğrenciler ve sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla, Bursa'daki toplu ulaşım ücretlerini ülke genelindeki fiyatlara kıyasla daha uygun seviyede tutmaya özen gösteriyoruz" denildi.

Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
img

İbrahim Tatlıses, acı haberle yıkıldı
img

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
Galatasaray, Morata transferini bitirdi

Cimbom, yıldız ismin transferini bitirdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.