Bursa'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

Bursa'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle düzenlenen AgroGreen Fuarı, 8-11 Ekim tarihlerinde tarım ve hayvancılığın geleceğine yön veren teknolojileri tanıtmak üzere Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) desteğiyle GL Platform Fuarcılık tarafından "Sığırın Geleceği, Geleceğin Sığırı" mottosuyla düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım, Hayvancılık, Süt, Sera Teknolojileri, Tohum-Fide-Fidan ve Canlı Hayvan Fuarı, 8-11 Ekim'de yapılacak.

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde, tarım ve hayvancılığın geleceğine yön veren teknolojilerle uygulamaların tanıtılacağı fuarda, uluslararası işbirlikleri yapılacak.

Fuara, Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambia'dan alım heyetleri gelecek.

Bursa'ya 500 kilometre mesafedeki çiftçi ve üretici gruplarının ziyaretçi olarak katılımı için ücretsiz ulaşım imkanı sunulan fuara, 250 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Fuarla eş zamanlı düzenlenecek "Tarım Kongresi"nde, veriye dayalı tarım uygulamaları, karbon ayak izini azaltan hayvancılık modelleri ve çevreci sera teknolojileri gibi başlıklarda bildiriler sunulacak.

Ayrıca dış kısımda kurulacak canlı hayvan alanında, yurt içi ve dışından getirilen özel hayvan ırkları tanıtılacak.

"Fuarı bir dönüşüm alanına çevirmek istiyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, tarımın güvenlik, refah, diplomasinin ve sağlığın merkezinde yer alan stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Bursa'nın tarımsal potansiyeline dikkati çeken Burkay, "Bursa, seracılıkta, tohumculukta, fidan ve fide üretiminde kalite standartlarını belirleyen bir merkezdir. Tarımsal ihracatta öncü, teknolojiyi iyi kullanan ve veriyle üretimi bütünleştiren bir yapıya sahibiz. Biz, tarım ile sanayiyi rakip olarak görmüyoruz; birlikte yükselen bir değer olarak önemsiyoruz." dedi.

Burkay, fuarın küresel bir buluşma niteliği de taşıdığını belirterek, "Tarım teknolojilerinde dünyanın farklı şehirlerindeki kurak bölgelerin küresel çapta söz sahibi olabildiğini görüyoruz. Bursa ise bunun için doğal avantajlara sahip. Bu fuarı bir dönüşüm alanına çevirmek istiyoruz. Hem akademiyi hem kamu kurumlarını hem de girişimcileri bu çatı altında buluşturmaktan memnuniyet duyacağız." ifadesini kullandı.

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan da fuarın sadece bir ticaret alanı olmayacağını, bir sektör diyaloğu alanı olacağını dile getirdi.

Ceylan, damızlık büyükbaş hayvancılığa yönelik özel zirveler düzenleneceğini, fuarın Anadolu'dan gelen çiftçi ve üreticilerle teknoloji firmalarını, ithalatçı ve ihracatçıları aynı çatı altında buluşturacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi
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