Bursa'da 'Milli Ses Ver' Projesi Tanıtıldı

Bursa-Kalite Birliği Derneği (KALBİR), 'Milli Ses Ver' projesinin tanıtımı için basın toplantısı düzenledi.

Ramada Çekirge Termal Otel'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda basın mensupları hazır bulundu.

'Milli Ses Ver' projesinin içeriğini anlatan KALBİR Başkanı Mustafa Karaman konuşmasında, kaliteyi savunan bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm Türkiye'ye seslendiklerini belirtti. "Siyasetin ve ticaretin dışında, gelir getirici faaliyet icra etmeyen, bağış kabul etmeyen, tamamıyla temiz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Türkiye sevdasıyla, Türk milletinin refahıyla ve Türk sanayisinin lider olması noktasında bir proje oluşturduk. Devlete ve tüketiciye çağrı yapıyoruz. Milli belgelendirme sistemi olarak TSE'ye ve Sanayiciye çağrıda bulunuyoruz. Milli belgelendirme sistemine geçmek zorunda olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Yerli ürün tercih edilmeli, yerli üretim desteklenmeli, milli kuruluş olan TSE tercih edilmeli ve milli sertifika sistemine geçilmeli."

Konuşmasında, markalaşmanın ve nitelikli üretimin önemine dikkat çeken Mustafa Karaman, "Bursa kalite şehridir ve örnek bir şehirdir. Bakın, iki yüz ülkeye ihracat yapan bir ülke, başı ihracattaki bedeli sekiz doları hedeflemektedir. Tüm Türkiye'nin bu vizyon çerçevesinde, adliye merkezinin sayısıyla ve kalite bilinciyle birlikte Bursa'nın örnek alınmasını bir kez daha istiyoruz" diye konuştu.

"Kalite dersi mecburi olmalıdır"

Kaliteli ürün ve kaliteli hizmet, kaliteli insanla mümkündür diyen Mustafa Karaman konuşmasında ayrıca, ilköğretim okullarında 'Kalite Dersi'nin zorunlu ders olarak okutulması gerektiğine dikkat çekti. Karaman, "Kalite ahlaktır, çocuklarımıza küçük yaşta kaliteyi, temiz kaliteyi anlatmadığımız takdirde, bu ülkenin geleceğinin daha parlak olacağına inanmıyoruz. Kaliteciler olarak, temiz kaliteyi savunan bir sivil toplum kuruluşu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kez daha buradan duyuruyoruz. Ürünün kaliteli olması için, maddenin kaliteli olması için, mamulün kalitesi için insanın da kaliteli olması lazım. İlkokullarda kalite eğitimini zorunlu hale getirmediğimiz sürece, gerçek kalite ve temiz kalite tanımını çocuklarımıza öğretmediğimiz takdirde, ülkemizin geleceğinin parlak olacağına inanmıyoruz" dedi.

"TSE desteklenmeli"

KALBİR Başkan Vekili, Prof. Dr. Erkan Işığıçok ise konuşmasında, 'Milli Ses Ver' projesinin içeriğini yıllardır gündemde tuttuklarını, ana ve alt başlıklarla, düzenledikleri faaliyetlerle proje içeriğinin yürütüldüğünü belirtti. Işığıçok, "Sanayicimiz kurumsallaşarak sağlamlaştırılmalı. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'de yüz yaşının üzerinde olan firma sayısının 4 adet olduğunu gördük. Markalaşmaya giden yolun tespit edilmesi sanayicimizin desteklenemesin için bu konuda çalışmaların yapılması gerekiyor. Bizim Türk sanayicimiz bir Alman firmasına ürün satacağı zaman Alman belgelendirme kuruluşundan belge istiyor. Türk Standartları Enstitüsü'nün tabi eksiklikleri vardır ama milli kuruluşumuz olan TSE'nin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Milli olan yerli olan diğer özel kuruluşları da desteklememiz gerekiyor. Yıllık ortalama 5 milyar dolar civarında yurtdışına kaynaklarımız gidiyor. Bursa'nın kalite şehri olması konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmalarından ardından, Kalite Birliği Derneği (KALBİR) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev'e 'Milli Duruş Beratı' takdim edildi. Kaliteye olan hizmetlerinden ötürü KALBİR'e teşekkürlerini sunan Mehmet Hüsrev, ödül dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Değerli ve nitelikli birliktelikleri önemsediğini belirten Hüsrev, "Büyük ülkeler markalaştıkları ölçüde büyürler, güçlü olmak markalaşma ile mümkündür, yerli ve milli marka ise standartlardan ve kaliteden geçer. Asgari şartlara uygunluk ve beklentileri karşılaşmak önemlidir. Güçlü markalarımız varsa güçlü bir ülke oluruz. Dünya ekonomisinde üreten tüketen, alan satan dışında, gözetleyen ve kontrol eden de önemli bir hale gelmiştir" dedi. - BURSA