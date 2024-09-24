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Bursa'da 'Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı' Açıldı

Bursa'da 'Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı' Açıldı
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen 'Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı', 39 ülkeden 250'yi aşkın yabancı alıcının katılımıyla başladı. Fuar, gıda sektörünün yeni pazarlara açılmasını ve ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen 'Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı' kapılarını açtı. Fuarda 39 ülkeden 250'yi aşkın nitelikli alıcı Bursalı sektör temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik yeni nesil fuar organizasyonlarına devam ediyor. Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, BTSO öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla Merinos AKKM'de kapılarını açtı. Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinde üretim yapan markaların da yer aldığı fuar, sektörün yeni pazarlara açılmasını ve firmaların ihracatını güçlendirmeyi hedefliyor. 50'nin üzerinde firmanın stant açtığı fuarın ilk gününde Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün de fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.

"Bölgenin en büyük sektörel buluşmaları arasında"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, gıda sektörüne yönelik geleneksel hale gelen buluşmalardan birisini daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Gıda alanında bugüne kadar 6 alım heyeti etkinliği düzenlediklerini, 7. organizasyonun fuar konseptinde hazırlandığını ifade eden Başkan Burkay, "Fuarımızı 39 ülkeden 250'nin üzerinde yabancı alıcı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu fuar sadece Bursamızın değil, bulunduğumuz bölgenin de en büyük gıda buluşmaları arasında. Gıda sektörünün stratejik önemi pandemi sürecinde de ortaya çıktı. Gıda alanında Bursa'mız çok önemli merkezler arasında. Bu topraklarda yetişen ürünleri küresel pazarlara da önemli bir değer olarak sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda firmalarımızın dünyanın dört bir yanındaki alıcılarla buluştuğu fuarları da en önemli platformlardan biri olarak görüyoruz. Fuarımızın firmalarımız, sektörümüz ve Bursamız adına hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Muhteşem bir organizasyon"

Vali Yardımcısı Salih Altun, gıda sektörüne yönelik muhteşem bir organizasyonda olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. BTSO başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Altun, "Üretimden, son kullanıcıya kadar tüm sektörlerde tedarik zincirinin güçlü olması çok önemli. Fuarda 250'nin üzerinde çok önemli yabancı alıcı var. Tüm stantları tek tek gezdim. Hem Bursa'da hem bölgemizde yapılan üretimlerle gurur duyduk. Dünya standardında muhteşem ürünler sergileniyor. Burada tedarik zincirinin hangi ölçüde geliştiğini bizzat gözlemledim. Bu tür fuarlar sektör için oldukça faydalı. Bursa'da bunu çok güzel ve profesyonel bir şekilde yapan başarılı bir şehir. Bölgemizde ve Bursa'da ihracat yaparak gayri safi milli hasılaya katkı sağlayan girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Biz her zaman onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Sektörün Geleceği İçin Önemli Bir Buluşma"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, fuarın sektörün geleceği için önemli bir buluşma olduğunu söyledi. Tüm yerli üreticilerin kendi ürünleriyle fuarda yer aldığını belirten Düzgün, "Yurt dışından nitelikli alıcılar da fuardaki yerlerini aldı. Böylesine nitelikli fuarların Bursa gibi üretimin yüksek düzeyde olduğu diğer şehirlerde de yapılmasını temenni ediyorum. Başarılı fuar organizasyonundan dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ı kutluyor, gıda sektör temsilcilerimiz adına kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu fuarın her geçen gün daha da büyümesini diliyorum" dedi.

Market ve Restoran Zincirleri de Fuarda

Gıda sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan fuarda, dünyanın farklı coğrafyalarından alım heyetleri 3 gün boyunca görüşmeler gerçekleştirecek. Sektöre önemli katkı sağlayan fuar, yabancı alıcıların yanı sıra Türkiye'deki güçlü market ve restoran zincirlerinin satın alma ekiplerini de ağırlıyor.

Fuar, 26 Eylül Perşembe gününe kadar gıda sektörüne yönelik ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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