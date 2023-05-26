Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'da 120 çiftçiye silajlık mısır tohumu dağıttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Büyükorhan'da 120 üreticiye 720 dekar alanda ekilmek üzere silajlık mısır tohumu dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Büyükorhan'da 120 üreticiye 720 dekar alanda ekilmek üzere silajlık mısır tohumu dağıttı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhanlı çiftçileri de silajlık mısır torumu ile destekledi. Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında silajlık mısır tohumları üreticilere teslim edildi. Hayvancılığa yönelik kaliteli kaba yem ihtiyacına katkı sağlayarak, et ve süt üretim miktarının ve kalitesinin artırılması hedefiyle 120 çiftçiye dağıtılan tohumlar, 720 dekar alanda ekilecek.

Arazilerinizi satmayın

Mısır tohumu dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, zor bir coğrafyaya sahip dağ ilçelerinin bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, topraklarına sahip çıkmaları konusunda bölge halkını uyardı. İstanbul'dan gelip, Bursa'nın dağ ilçelerinde arazi alıp, tarımsal üretim yapanlar olduğunu kaydeden Yıldız, "Biz ise 'arazileri satalım çocuklarımızı şehirde işe sokalım. Sonra burada sattığımız arazilerde işçi olalım' anlayışındayız. Lütfen arazilerinizi satmayın. Çok güzel yerlerde yaşıyoruz. Yöremizin kıymetini bilelim. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda da üretimin artması için elimizden geleni yapıyoruz. Dağıtılan tohumların çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan da hayvancılıktaki maliyetin büyük kısmını yemin oluşturduğunu ve üreticilere bu konuda destek olmaya devam edileceğini söyledi. Mısır üretimindeki dekar başına üretimin 700 kilolardan 2 bin 100 kiloya kadar çıktığını belirten Ceylan, bu verimin artmasına katkı sunan tüm meslektaşlarına ve çiftçilere teşekkür etti.

Büyükorhan Kaymakam Vekili Furkan Öztürk ve Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da tarımsal üretimin artmasına katkı sağlayacak bu destekler için Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - BURSA