Bursa Business School'da 'veri'den değer üretme eğitimi

İş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School, 'yeni petrol' olarak nitelendirilen veriyi daha etkin kullanmak ve veriden değer oluşturmak amacıyla Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekası Eğitim programına ev sahipliği yaptı.

Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirilen Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekası Eğitimi, BNC Insight Kurucusu ve Danışmanı Emre Tuna Aydın tarafından verildi. Eğitimde veriden değer üretme süreçleri, temel analiz yöntemleri, iş zekası uygulamaları ve güncel vaka çalışmaları ile katılımcılara kapsamlı bir içerik sunuldu. Programda katılımcılar, veriden değer oluşturma, temel analiz yöntemleri, veri farkındalığı ve açıklayıcı analitikler, veri analitik vakaları, iş zekası, veri görselleştirme ve veriden değer oluşturma araçları gibi konularda bilgi sahibi oldu.

"BBS zihinleri açan bir eğitim ortamı sağlıyor"

Eğitimi değerlendiren Emre Tuna Aydın, Bursa Business School'da ilk kez bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Stratejik Veri Analitiği ve İş Zekası eğitimimizi tamamladık. Katılımcılar farklı sektörlerden olsa da amacımız aynıydı; elimizdeki veriden değer üretmek. Bursa Business School'un Uludağ'daki konumu, katılımcıların erişimini kolaylaştırmasının yanı sıra zihinlerini açan bir ortam sağladı. Eğitim sınıfı ve tüm imkanlar odaklanmayı kolaylaştırdı. Böyle bir vizyonu ortaya koydukları için BTSO'ya, destekleri ve iş birlikleri için de BBS ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Veri stratejik bir kaldıraç"

Kotonteks Dış Ticaret Direktörü Ece Nur Şahin ise, Bursa Business School'da düzenlenen eğitime katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Emre Tuna Aydın hocamızın rehberliğinde veriyi stratejik bir kaldıraç olarak nasıl kullanabileceğimizi uygulamalı olarak deneyimledik. Organizasyonlarımızın topladığı verilerin potansiyelini maksimize etme, analitik karar alma süreçlerindeki kritik noktalar ve doğru analiz yöntemleri üzerinde yoğunlaştık. MS Power BI gibi güncel veri analitiği platformlarını organizasyonlarımıza entegre etme fırsatı bulduk. Verinin doğru yöntem ve araçlarla yönetilmesi, sürdürülebilir ve istikrarlı stratejik adımlar atmanın temel unsuru. Bu önemli ve bilgilendirici etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen değerli eğitmenimize ve organizasyonu düzenleyen BBS'e teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bu eğitimler kritik önemde"

Azul Tarım Genel Müdürü Oğuz Çağlar, Bursa Business School'un modern ve donanımlı tesislerinin eğitimin kalitesini artıran konforlu ve profesyonel bir ortam sunduğunu söyledi. Azul, "BBS'in mekansal özellikleri, katılımcıların dikkatinin dağılmadan içeriğe odaklanmasını sağlayan ideal bir öğrenme atmosferi oluşturdu. Eğitim, veri okuryazarlığından yapay zeka ve ileri analitik tekniklere, stratejik raporlama ve karar destek sistemlerinden dashboard tasarımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Eğitmen Emre Tuna Aydın'ın anlatımı, katılımcıları içeriğe dahil eden ve konuları gerçek hayattan örneklerle ilişkilendiren etkili bir yaklaşım sundu. Bir yönetici olarak şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki bu tarz eğitimler rekabet avantajı elde etmek isteyen tüm uzman, yönetici ve üst yönetim seviyesindeki profesyoneller için kritik bir öneme sahip. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA