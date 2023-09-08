Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Valiye Sunum Yaptı

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Valisi Türker Öksüz'e Burdur ekonomisi hakkında sunum yaptı.

Ticaret Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıya Meclis Başkanı Ömer Çeliker, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ile Ticaret Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Burdur'un Batı Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Denizli ve Isparta illeri arasında yol kavşağında, bakir ve cazip potansiyelleriyle yatırım ve gelişim bekleyen bir il olduğunu anlatan Başkan Keyik, Burdur'un yakın tarihine bakıldığında 1960'lı yıllara kadar zanaatta, ticarette, kültürde bölgenin önde gelen şehri olarak görünmesine rağmen 1971'de meydana gelen deprem nedeniyle ilden göçün hızlandığını belirtti.

Başkan Keyik, Antalya; turizm, seracılık, narenciye, gıda, yurtiçi- yurtdışı ticaret, sanayi gibi alanlarda, Isparta; gülcülük, meyvecilik, fidecilik gibi ziraat sektörü ile üniversite ve tıp gibi eğitim-sağlık sektörlerinde, Denizli ise tekstil, mutfak sanayi, iç ve dış ticaret, termal turizm gibi sektörlerde gelişimler sağlamıştır. Yine bu üç il; belediyecilik ve şehircilik merkezli olarak, yaşam standartlarında Burdur'dan çok önlerde bir yere ulaşmış ve dolaysıyla da yatırım cazibesi olarak yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmışlardır. Burdur coğrafi konum itibari ile hak ettiği yeri alabilmesi için; el birliği ile Burdur'u cazibe merkezi haline getirmek zorundayız diye konuştu.

Başkan Yusuf Keyik, Burdur'un ekonomisinin tarım hayvancılık ve buna bağlı tarım makineleri ve gıda sektörü, doğaltaş mermercilik ve madencilik sektörü ve eğitim sektörü gibi 3 ana sektör ile potansiyellerinin değerlendirilmesi ve alt yapısının hazırlanması halinde oluşacak turizm sektörünün oluşturduğunu söyledi.

Vali Türker Öksüz de şunları söyledi

Toplantıda ilin ekonomisine ilişkin sorunlar, talepler, ihtiyaçlar dile getirildi. Benim açımdan da Burdur'un sorunlarına vakıf olmama yardım edici bir toplantı oldu. Yaptığımız işleri kaliteli yapacağız. Ne üretiyorsak kaliteli yapacağız. Hep birlikte birbirimize destek olarak daha iyi bir Burdur'u inşa etmemiz lazım. Ama bu bir hayal meselesi, insan hayal ettiği müddetçe yaşar. Hayaliniz varsa bir hedefe varırsınız. Bizim bir hayalimiz var, sizin de olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Bu hayale ulaşmak için gayret edeceğiz, çok çalışacağız. Başka bir yolu yok. Önümüze çıkan engelleri de hep birlikte güç birliği yaparak aşacağız. Herkes elini taşın altına koyacak. Kimse kimseden kahramanlık ve şehri kurtarmasını beklemesin. Bir kişi kurtaramaz bu şehri. Herkes bir şeyler yaparak bu şehir çok daha iyi noktalara gider diye düşünüyorum.

Milletvekilleri Mustafa Oğuz ve İzzet Akbulut da Burdur ekonomisi ile ilgili görüşlerini dile getirdi.