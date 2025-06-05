Burdur'da Bayram Öncesi Gıda Ürünleri Denetlendi

Burdur'da Bayram Öncesi Gıda Ürünleri Denetlendi
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Burdur'da Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde 151 firmada 846 ürün incelendi, 7 firmaya toplam 22 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bayram süresince devam edeceği açıklandı.

Burdur'da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yapılan denetimlerde 151 firmada 846 ürün denetlendi. Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 7 firmaya toplam 22 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Valilik koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında il genelinde lokanta, pastane, market, kuruyemişçi ve diğer gıda satış noktalarında yapılan denetimlerde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat kontrolleri yapıldı. Haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla yapılan kontrollerde, ürün etiketleri ve fiyat listeleri titizlikle incelendi. Market, kafe, lokanta, pazar yeri, fırın ve kuaför dahil toplam 151 firmada 846 ürün denetlendi. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 7 firmaya toplam 22 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya-Ankara-Fethiye karayolu üzerindeki işletmelerde de denetim gerçekleştirilirken, fiyat etiketi ve liste bulundurmayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetim sonuçları günlük, haftalık ve aylık olarak Burdur Valiliği, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne iletildi. Ayrıca Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Bucak Ticaret ve Sanayi Odası'na bilgilendirme yapılarak, üye işletmelere gerekli uyarıların iletilmesi istendi. Vatandaşların karşılaştıkları şikayetleri ALO 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artış Sistemi (HFA) ya da Ticaret İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirebilecekleri hatırlatıldı.

Valilik, ticari işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetimlerin bayram süresince de aralıksız sürdürüleceğini açıkladı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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