Bünyamin Bozgeyik'ten Gaziantep OSB'ye Ziyaret

Bünyamin Bozgeyik'ten Gaziantep OSB'ye Ziyaret
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi tesislerini ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde sanayicilerin taleplerini dinleyen Bozgeyik, Gaziantep'in Türkiye ekonomisine katkılarından bahsetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren sanayi tesislerine ziyaretlerde bulunarak, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında üretim sahalarını gezen ve sanayicilerle görüşen Bozgeyik, hem mevcut durum hakkında bilgi aldı hem de sanayicilerin talep ve beklentilerini dinledi.

Altunkaya, Meray ve Optimum metal'e ziyaret

Bozgeyik'in ziyaret ettiği firmalar arasında Altunkaya Şirketler Grubu, Meray Kuruyemiş ve Optimum Metal yer aldı. Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Meray Kuruyemiş yöneticileri Mehmet Ali Kılıç ve Hasan Kılıç ile Optimum Metal Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Korkmaz ile görüşen Bozgeyik, işletmelerin üretim kapasiteleri, ihracat potansiyelleri ve istihdam katkıları hakkında bilgi aldı.

Gaziantep'in ülke kalkınmasına katkısı büyük

Sanayicilerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik istişarelerde bulunan Bozgeyik, Gaziantep'in üretim gücüne ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılardan ötürü firmalara teşekkür etti. Bozgeyik, yaptığı açıklamada, "Gaziantep sanayisi, ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Sanayicilerimizin karşılaştığı sorunları yerinde tespit ederek, çözüm üretmek adına bu ziyaretleri önemsiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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