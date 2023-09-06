Bulgaristan'da Gümrük Kapılarında Sistem Güncellemesi Nedeniyle Tır Sürücüleri Günlerce Bekliyor

İhracat sürücüleri sınır kapılarında günlerce beklemek zorunda kaldı

EDİRNE - Edirne'nin Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan tarafından yaşanan sistem güncellemesi sebebiyle tır sürücülerinin bekleyişleri günler sürüyor.

Bulgaristan gümrük yük taşımacılık sistemi güncellemesi süresinin başlaması ve yaklaşık 10 günü geçmesine rağmen halen yenilemenin bitmemesi sebebiyle tır sürücüleri sınır kapılarında günlerce beklemek zorunda kaldı.

Sigorta teminat şirketlerinin Bulgaristan ile uyumsuz çalışması ve Avrupa Birliğinin tamamında geçerli olan EORİ numaralarının yenilenme sürelerinin uzaması nedeniyle ihracat sürücüleri yaşanan duruma tepki gösterdi.

Bulgaristan gümrüklerinin EORİ sistemlerinin 10 günden beri yenileyememesi sebebiyle tır sürücülerinin bekleyişleri gece karanlığında sürdü. Tır sürücüleri yolarda kilometrelerce uzayıp giden kuyrukların sona ermesi için yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor.

"Yükler zamanında yerine yetişemiyor"

Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, Bulgaristan gümrüklerinde 10 günden beri yaşanan sistem güncelleme sıkıntısı sebebiyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Burada uzun süre beklemeler ve 15 kilometrelere uzayan kuyruklar nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Gümrük İşletme Müdürlüğü parkına girmemiz itibariyle 48 saat sonra çıkış veriyor. Yükler zamanında yerine yetişemiyor. İnsanlar burada mağdur oluyor ve yükler zamanında gitmediği için diğer ülkelerde cezalara maruz kalıyoruz. Şoförlerin bir an önce gidip gelmesi gerekiyor ki evlerine ekmek parası götürebilsin. Bulgaristan gümrüğünde 10 günden beri bir sistem güncellemesi yapamıyorsa yazıklar olsun. Yol boyunca ihtiyaçlarımızı hiçbir şekilde gideremiyoruz. Sürücüler burada 3 ila 4 gün aralığında bekliyor ve daha sonra yurtdışına çıkıyor. Bizimde sonuçta bir ailemiz var, evimize bir parça ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Yetkililerden bizim sıkıntılarımızın bir önce çözüme kavuşturulmasını işitiyoruz" dedi.

"Üç gündür sırada ilerlemek için çabalıyoruz"

İstanbul Çatalca'dan araba parçası yükü alan ve Bükreş'e götürmek için sınır kapısında 3 gündür beklediğini ifade eden tır sürücüsü Ferhat Savulbulak, 15 kilometreye kadar uzayan tır kuyruklarından beklediklerini belirterek, "Üç gündür sırada ilerlemek için çabalıyoruz. Yaklaşık 12 ila 15 kilometreye kadar kuyruklar uzuyor. Burada sıcak yemek bulmak sıkıntı olurken, lavabo ihtiyaçlarımızı da gideremiyoruz. Bir an önce Bulgaristan tarafı ile görüşülüp çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizde bu şekilde çoluk çocuğumuza 2 gün daha erken gitmiş oluruz. Normalde bir haftada işimiz bitiyor ama sadece bu sıralarda bir hafta uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Beş buçuk saatte 4 kilometre gelemedik"

İstanbul'dan yükünü alıp İtalya'ya götürmek üzere yola çıkan tır sürücüsü Yakup Kurnaz, Bulgaristan gümrüğünde istem güncellemesi nedeniyle Türkiye'de sınır kapılarında yoğunluğun yaşandığını vurgulayarak, "Beş buçuk saatte 4 kilometre gelemedik. Gümrük İşletme Müdürlüğü tır parkı ve diğer parklarda tam bir rezillik yaşanıyor. Burada su buz gibi tuvaletler leş gibi oluyor. Mülteci problemi de yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün bir arkadaşımızın aracında mülteci çıktığından dolayı bir yıllık pasaportunu aldılar ve şuan çalışamıyor" ifadelerini kullandı.