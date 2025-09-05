Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Bulgaristan'ın kamu doğal gaz şirketi Bulgargaz ile Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) arasında 2023 yılında imzalanan uzun vadeli enerji anlaşması, komşuda kriz yarattı.

ÖDEME YAPAMAZ DURUMA GELDİ

13 yılı kapsayan anlaşma kapsamında Bulgargaz, her yıl Türkiye'den 1,5 milyar metreküp doğal gaz satın almayı taahhüt etti. Ancak şirketin, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sadece 1,5 yıl sonra ödeme yapamaz duruma gelmesi, enerji arz güvenliği açısından Bulgaristan'da ciddi endişelere neden oldu.

BOTAŞ, GAZ AKIŞINI TAMAMEN KESTİ

Bulgargaz'ın, Türkiye'den aldığı doğal gazın ödemelerini durdurması üzerine BOTAŞ, şirkete gaz akışını tamamen kesti. Bulgar tarafının 4 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğu öğrenildi. Ekonomik darboğazda olduğu belirtilen Bulgargaz'ın, sözleşmeden cayması durumunda dahi taahhüt ettiği alım miktarının bedelini ödemekle yükümlü olması, hükümetin devreye girmesine yol açtı.

ENERJİ BAKANI'NDAN SERT TEPKİ: 200 YILLIK KAR TÜRK TARAFINA DEVREDİLDİ

Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov, yaşanan gelişmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında anlaşmaya sert eleştiriler yöneltti. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Stankov, "Bu sözleşme, devlet şirketimizi ve ülkemizi dezavantajlı konuma getirdi. Bulgargaz, önümüzdeki 200 yıl boyunca elde edeceği karı Türk tarafına devretmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Enerji Bakanı Jeco Stankov

TÜRKİYE İLE YENİ MÜZAKERE ARAYIŞI

Stankov, anlaşmada herhangi bir fesih maddesi bulunmadığını ve mevcut koşullarda ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu vurguladı. Bakan, önümüzdeki günlerde Türkiye ile yeni bir müzakere sürecine başlanacağını da duyurdu.