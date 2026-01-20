Burdur'daki Karacaören Barajı'nda üretilen alabalık ve somon yurt dışından alıcı buluyor

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Baraj Gölü'nde yer alan 16 işletmede üretilen balıkların önemli bir kısmı ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, Torosların arasında Aksu Çayı üzerine kurulan ve doğal güzellikleriyle ünlü Karacaören Baraj Gölü'nde kafeslerde yetiştirilen alabalığın yüzde 80'i yurt dışına gönderiliyor.

Su kalitesi, geniş yüzey alanı ve uygun derinliğiyle balıkçılığa elverişli yapıya sahip olan baraj gölü, balık üretim tesislerine de ev sahipliği yapıyor.

Tesislerde el değmeden yetiştirilen alabalıklar, Avrupa standartlarına uygun şekilde günde 2 kez yemleniyor, belirli aralıklarla da makineler kullanılarak balıkların boy ölçümleri yapılıyor.

Kasımda 5 ila 20 gram arasında kafeslere bırakılan yavrular, mayısta 350 grama ulaştığında alabalık, 2 kilogram ve üstü ağırlığa ulaşanlar ise Türk somonu olarak pazara sunuluyor.

Alabalık ve Türk somonu, Rusya başta olmak üzere Hollanda, Polonya, Sırbistan, Romanya, Fransa, Japonya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere soğuk zincirle gönderiliyor.

"Tesisler, Avrupa standartlarında gıda sertifikasyonlarına sahip"

Burdur İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkan Yardımcısı ve işletme sahibi su ürünleri mühendisi Muhammet Çıtırkı, AA muhabirine, yetiştirdikleri balıkların işleme tesislerinde paketlendiğini ve büyük bölümünün yurt dışına ihraç edildiğini söyledi.

Oluşturdukları istihdamla bölge ekonomisine destek sağladıklarını belirten Çıtırkı, "İhracatla da ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Karacaören Baraj Gölü'nde 16 işletme var. Bu işletmelerin toplam kapasitesi 4 bin 500 ton civarında, 100 kişiye de istihdam sağlanıyor. Burası sezonluk bir baraj, kasım ayında yavrular bırakılıyor, nisan ve mayıs ayına kadar yemlenerek büyütülerek bir defa hasat ediliyor. Diğer dönemlerde tesis nadasa bırakılıyor." diye konuştu.

Çıtırkı, balıkların Avrupa standartlarında gıda sertifikasyonlarına sahip tesislerde üretildiğine dikkati çekerek, tesislerin belirli dönemlerde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetlendiğini vurguladı.

Bölgede sürdürülebilir üretimin planlandığına değinen Çıtırkı, "Burada yaptığımız tüm üretimin geriye dönük izlenebilirliği de mümkün. Tüketiciler gönül rahatlığıyla çiftliklerimizde üretilen balıkları tüketebilirler. Alabalıklar, omega açısından en zengin balık cinsinden. Balıklar, kilogram üstüne getirdiğimiz zaman Türk somonu olarak pazara sunulmakta." dedi.