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BTSO seçiminde yeşil liste 34 komite ve 78 meclis üyeliğiyle ilk sırada yer aldı

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BTSO seçiminde yeşil liste 34 komite ve 78 meclis üyeliğiyle ilk sırada yer aldı
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BTSO seçimlerinde Özer Matlı'nın öncülüğündeki yeşil liste 34 komite ve 78 meclis üyeliği kazandı. Mavi liste 31 komite ve 71 meclis üyeliğinde kalırken Matlı, sonucu 'Bursa'nın başarısı' olarak değerlendirdi ve üyelerin değişim talebinin sandığa yansıdığını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimlerinde Özer Matlı'nın öncülüğündeki yeşil liste 34 komite ve 78 meclis üyeliği kazanarak ilk sırada yer aldı. Mavi liste 31 komite ve 71 meclis üyeliğinde kalırken, Özer Matlı sonuçları " Bursa'nın başarısı" olarak değerlendirdi.

BTSO meslek komitesi seçimlerinde üyelerin değişim talebi sandığa yansıdı. Açıklanan sonuçlara göre yeşil liste 34 komitede 78 meclis üyeliği kazanırken, mavi liste 31 komitede 71 meclis üyeliği elde etti. Beyaz liste dört komitede sekiz meclis üyeliği kazandı. Bir komitedeki iki meclis üyeliğinin dağılımı ise sonuçlar kesinleştikten sonra yarın yapılacak kuraya bağlı kaldı. Yeşil liste, mavi listenin üç komite ve yedi meclis üyesi önünde yer alarak, seçimlerden en güçlü temsil grubuyla çıktı. Bu sonuçlara göre mevcut yönetimin önde gelen şirketlerinden Beyçelik, Durmazlar, Ermaksan, Şanmak gibi şirketler, kendi sektörlerinde yeni dönemde temsil edilemeyecek.

Sonuçları değerlendiren Özer Matlı, Bursa iş dünyasının mevcut yönetim anlayışına güçlü bir tepki gösterdiğini belirterek, "Bugün, eşit şartlarda yapılmayan bir seçimde Bursa'nın iş dünyası kendi iradesine sahip çıktı. Esnafımız, tüccarımız, sanayicimiz ve KOBİ'lerimiz sözünü söyledi. Üyelerimiz Oda'sında değişim istediğini, daha çok hizmet beklediğini, karar süreçlerinde söz sahibi olmak istediğini sandıkta gösterdi. Bu başarı Bursa'nın, üretenlerin, alın teri dökenlerin ve hakkını savunan üyelerimizin başarısıdır" dedi.

Seçim sürecindeki baskı ve dayatmalara da değinen Matlı, üyelerin verdiği cevabın açık olduğunu vurgulayarak, "Üyelerimiz kendi kararını verdi, kendi geleceğine sahip çıktı. Bütün baskılara rağmen yeşil listeyi hem komite sayısında hem meclis temsilinde ilk sıraya taşıdı. Bu sonuç, üyelerimizin cesaretinin ve kararlılığının eseridir" ifadelerini kullandı.

Matlı, elde edilen başarının büyük bir sorumluluk getirdiğini söyleyerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Sandığa gelen, iradesini ortaya koyan bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Bize duyulan güvenin sorumluluğunu biliyoruz. Önümüzdeki hafta yapılacak seçimde de bütün seçilen meclis üyelerimizin gönlüne dokunarak, yeni bir dönem için çalışmaya başlayacağız. Daha çok hizmet, eşit temsil ve hesap veren bir oda için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün Bursa'nın sesi yükseldi. Üyenin iradesi kazandı. BTSO artık yemyeşil."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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