BTSO KOBİ konseyi strateji arama çalıştayı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) KOBİ Konseyi Strateji Arama Çalıştayı açılış toplantısıyla başladı. KOBİ Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, KOBİ'lerin talep ve beklentilerine her zaman çözüm odaklı yaklaştıklarını belirterek, "Bursa'nın sanayi karakteristiğinin ön plana çıkması hasebiyle yapılması gereken çok işimiz var." dedi.

BTSO KOBİ Konseyi Strateji Arama Çalıştayı'nın açılış programı BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlendi. Programa, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, Konsey Başkan Yardımcısı Arif Demirören ve konsey üyeleri katıldı. Başkan İbrahim Burkay, Bursa ekonomisini daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıma misyonuyla hareket ettiklerini söyledi. Bu anlayışla 2013 yılında kurulan sektörel konsey yapılanmasından birisinin KOBİ Konseyi olduğunu, konseyin KOBİ'lerin ve sanayinin rekabetçiliğini güçlendirmek hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Burkay, Bursa'nın mevcut ekonomik gücünde büyük ölçekli sanayi kuruluşları kadar KOBİ'lerin de büyük payının bulunduğunu söyledi.

"Yeni planlı sanayi alanları KOBİ'lerin en önemli beklentileri arasında"

Başkan Burkay, Bursa'nın bugün yüksek teknolojili ve katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren, bununla birlikte dünya pazarlarıyla entegrasyonunu en üst düzeyde sağlayan şehirlerden birisi olduğunu kaydetti. Bundan 10 yıl önce Türkiye'nin ihracatı 145 milyar dolarken, Bursa'nın 12,8 milyar dolar ihracatla bu alandaki sıralamada ikinci şehir konumunda olduğunu hatırlatan Burkay, "Türkiye'nin 2023 yılındaki ihracatı 255 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Bursa ise sınırlı bir artışın ardından 17,2 milyar dolarlık ihracatıyla bugün, Kocaeli ve İzmir'in de ardında kalarak 4'üncü sıraya geriledi. Bugüne kadar olduğu gibi başta Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle gereken adımları atarak orta ihracat tuzağı olarak adlandırdığımız bu süreçten başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamda doğru bir mekansal planlamayla şehrin içerisinde kalan üretim alanlarını dışarıya çıkartarak yeni planlı sanayi alanları oluşturmak KOBİ'lerimizin en büyük beklentileri arasında yer alıyor." dedi.

Deprem gerçeği ülkenin ortak sorunu

Başkan Burkay, deprem gerçeğinin tüm Türkiye'nin ortak sorunu olduğunu belirtti. Muhtemel bir depremde hayati güvenliği sağlayabilmenin ve kayıpların önüne geçebilmenin şartlarının hep birlikte oluşturulması gerektiğinin altını çizen Başkan Burkay, "Dönüşüm sürecini başta Bursa'mız olmak üzere ülkemiz için milli güvenlik meselesi olarak değerlendirmek zorundayız. Bu doğrultuda uygulanacak doğru mekansal planlama ile işletmelerimiz planlı, modern ve güvenli alanlara taşınırken, Bursa'da kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde işlemesi için de 13 milyon metrekareden fazla bir rezerv alan ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"KOBİ OSB ile ihracat, üretim ve istihdam daha da güçlenecek"

Ticaret ve lojistik sektörü için de ulaşım ağlarıyla entegre, sosyal donatıları ve depolama alanları ile Bursa'ya yakışan nitelikte merkezler oluşturmayı gayelediklerini dile getiren Burkay, şöyle devam etti: "OECD bölgesinde KOBİ'ler şirketlerin yaklaşık yüzde 99'unu temsil ediyor. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'de katma değerin yüzde 53'ünü, istihdamın ise yüzde 74'ünü mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler sağlıyor. KOBİ'lerin bir diğer önemli özelliği ise geometrik büyüme başarısı gösterebilmeleri. KOBİ'lerin mevcut üretim alanlarını iki katına çıkardığımız takdirde ihracat, istihdam ve toplam iş hacimlerinde 5-10 kata varan artışlar görebiliyoruz. KOBİ'lerimizin hızla değişen ve rekabet gücüne doğrudan etkisi olacak küresel dinamiklere uyum sağlaması için gerekli adımların atılması KOBİ'lerimizin üretim ve ihracat kapasitelerinin artışına da önemli katkılar sağlayacaktır."

"En kötü plan plansızlıktan iyidir"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı ve sanayilerle büyüyen, bir taraftan turizm ve tarım özelliklerini de devam ettiren, tarihi derinliği olan kadim tarihe sahip Bursa'nın bu yönünü de korumak gibi bir sorumlulukları olduğunu söyledi. Bursa'nın özel sektör gücüne inanmış biri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Türkiye ekonomisi için Bursa'nın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Şunu biliyorum, en kötü plan plansızlıktan iyidir. Bir şehir planla ortaya çıkar. Planınız varsa o yol haritası doğrultusunda mesafe alırsınız. Ama bir yol haritanız yoksa günü kurtarmak veya ani oluşan sorunları gidermek adına çok hızlı koşar ve sorunların arkasından yetişmeye çalışırsınız. 1924 yılında Alman Karl Lörcher Bursa için plan yapmış. 1940'lı yıllarda Fransız Prost Bursa'yla alakalı plan yapmış. 1960'lı yıllarda da İtalyan Piccinato Bursa'yla alakalı plan yapmış. Bursa'nın şimdiki halini görseler herhalde bunalıma girerlerdi. Evdeki hesaplar, var olan planlar maalesef Bursa'nın gelişimine çok fazla uymamış. Kentsel dönüşümlerle alakalı TOKİ'yi de Burkent'i de kullanıyoruz, özel sektörle de işbirliği yapıyoruz. Bu şehrin şiddetle dönüşüme ihtiyacı var. Bu dönüşümün de sadece konutla kısıtlı kalmaması gerektiğini, tüm alanlarda sürmesi gerektiğini arzuluyorum" dedi.

Başkan Aktaş, Bursa'nın sanayi karakteristiğinin ön plana çıkması hasebiyle yapılması gereken çok işler olduğunu da sözlerine ekledi.

100 bin konutluk kentsel yenileme

Türkiye Yüzyılında 100 bin konutluk kentsel yenilemeyle daha ulaşılabilir ve daha dirençli Bursa'yı inşa etmek gibi bir hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bu yeni dönem projelerimizden bir tanesi. Bunu yaparken TOKİ'yi, Burkent'i ve özel sektörü kullanacağız. Bursa'da yer alan yaklaşık 650 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alandaki yapılara ilişkin 100 bin konutluk bir hedefimiz var. İki senedir Tarihi Hanlar Bölgesi'nde çalışmaları sürdürüyoruz. Biz kentsel dönüşümle alakalı çok ciddi bir tecrübe edindik. Bu tecrübeleri hem konutta hem kobilerin dönüşümüyle alakalı kullanmak noktasında ciddi altyapımız var. Bunu dört konu başlığında topladık. Birincisi konut alanlarının dönüşümü, ikincisi turizm özelinde tarihi miras alanlarının dönüşümü, üçüncüsü kamusal yapı ve alanların dönüşümü, dördüncüsü de imalat, sanayi ve lojistik konusudur." diye konuştu.

"Konseyde ortak akılla çalışıyoruz"

KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, KOBİ Konseyi bünyesinde sadece iş dünyası temsilcilerinin değil yerel yönetimlerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile akademik camiadan üyelerin yer aldığını söyledi. Yıldız, "Konsey olarak bu süre zarfında istişare toplantıları ve yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelirken KOBİ statüsündeki firmalarımıza da ziyaretler gerçekleştirdik. Gündemimizdeki en önemli konu şehir içerisinde kalmış, altyapıları yetersiz ve büyümeye imkan bulamayan firmalarımızın şehir dışında belirlenecek düzenli üretim alanlarına taşınması oldu. Kent merkezine sıkışmış firmalarımızın şehrin dışındaki düzenli alanlara taşınması işletmelerimizin büyümesine ve ihracatına büyük bir katkı sunacaktır." dedi.

Açılış programının ardından Çalıştay BTSO'nun Referans Eğitim Merkezi Bursa Business School'da düzenlenen toplantılarla devam etti. - BURSA