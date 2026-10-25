BTSO Başkanı Özer Matlı, yeni dönemde BESOB ve Bursaspor yönetimini ağırladı

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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni dönem çalışmaları kapsamında iş dünyasının farklı kesimleriyle yoğun temaslarını sürdürüyor. İş dünyası kuruluşları ve sektörel dernek temsilcileriyle bir araya gelerek Bursa ekonomisinin önceliklerini ve yeni dönem iş birliği imkanlarını değerlendiren Matlı, Meclis Üyeleriyle yaptığı toplantılarla da katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda sektörlerin yol haritalarını şekillendiriyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yapılan seçimlerin ardından 14 Ekim'de mazbatasını alarak resmen göreve başlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni dönemde iş dünyası temsilcileri ve kurumlarla temaslarını sürdürüyor. Başkan Matlı, yoğun görüşme programı kapsamında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi ve Bursaspor yönetimini BTSO'da ağırlayarak Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik iş birliği başlıklarını değerlendirdi. BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleşen görüşmelerde Bursa ekonomisinin öncelikleri ve ortak çalışma alanları görüşüldü.

Başkan Özer Matlı, ilk olarak Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Bursa'nın en büyük markalarından Bursaspor ile iş dünyası arasındaki bağları yeni dönemde daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Matlı, kulübün hedeflerine iş dünyasının desteğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Enes Çelik de bugüne kadar sağladığı destekler dolayısıyla Başkan Matlı'ya teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

BTSO Başkanı Özer Matlı, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile bir araya geldi. Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı ve TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı'nın da yer aldığı görüşmede, Bursa ekonomisinin gelişimi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi. BTSO ve BESOB'un temsil ettiği 150 bini aşkın işletmenin Bursa ekonomisindeki yeri ve önemi üzerinde durulan görüşmede, iş dünyası ile esnaf ve sanatkarların beklentileri doğrultusunda ortak çalışmalar yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Matlı, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen ve İcra Komitesi üyeleriyle de bir araya geldi. Bursa Ticaret Borsası bünyesinde Sabriye Şen ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını belirten Matlı, BTSO'daki yeni sorumlulukları kapsamında kadın girişimcilerin çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti. Kadınların ekonomik hayata eşit ve etkin katılımının Bursa'nın rekabet gücü açısından önem taşıdığını vurgulayan Matlı, şöyle konuştu;

"BTSO olarak kadınların iş dünyasında daha etkin rol üstlenmesini, girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer almasını ve üretim süreçlerinde daha güçlü temsil edilmesini önemsiyoruz. Kadın girişimcilerimizin önünü açan, projelerini destekleyen ve ekonomik hayattaki etkinliğini artıran tüm çalışmalarda Kurulumuzun yanında olmaya devam edeceğiz."

BTSO Başkanı Özer Matlı, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerini de ağırladı. Görüşmede, Bursa sanayisinin üretim kapasitesi ve rekabet gücünün geliştirilmesi, organize sanayi bölgelerinin öncelikleri ve sanayicilerin beklentileri ele alındı. OSB'lerin üretim ve yatırım ortamına yönelik çalışmalarında kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin önemi değerlendirildi.

BTSO Başkanı Özer Matlı, kurumlar arası görüşmelerinin yanı sıra Meclis Üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantılarla da yeni dönemin çalışma programını şekillendiriyor. BTSO bünyesindeki 70 meslek komitesinin sektörleri temsil eden üyeleriyle birebir toplantılar gerçekleştiren Matlı, sektörlerin önceliklerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini doğrudan dinliyor.

Meslek komitelerinin çalışmaların omurgasını oluşturduğunu vurgulayan Matlı, üyelerden gelen taleplerin ve sektörlerin ihtiyaçlarının yeni dönem projelerine yön vermesini hedefliyor. Görüşmelerden elde edilen değerlendirmeler doğrultusunda, Bursa iş dünyasının beklentilerini karşılayacak projelerin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin ilgili mercilere taşınması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı