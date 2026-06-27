BTM'nin 'Türkiye'ye Değer' Temalı Sahne XL Etkinliği

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) girişimcilik ekosistemini bir araya getiren Sahne XL etkinliği, " Türkiye'ye Değer" temasıyla yapıldı.

İTO tarafından 10 yıl önce kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimcilik ekosisteminin en önemli buluşmalarından biri haline gelen Sahne XL etkinliğini Fulya'daki yerleşkesinde gerçekleştirdi.

10'uncu yılın ilk Sahne XL'ı olan etkinlik " Türkiye'ye Değer" temasıyla düzenlenirken etkinlik kapsamında 12 girişim sahnede projelerini anlattı ve 35'ten fazla girişim de stant alanlarında ziyaretçilerle bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, BTM olarak kuruldukları günden bu yana bu yolculuğun her aşamasında girişimcilerin yanında olmayı en önemli görevleri olarak gördüklerini söyledi.

Salman, "Eğitimden mentorluğa, yatırımcı eşleştirmelerinden uluslararası ağlara erişime kadar sunduğumuz bu ekosistem buradaki her girişimcinin hayalini gerçeğe dönüştürmesi için sağlam bir zemin hazırlıyor ve bu emeğin bir karşılığı var. BTM çatısı altında bugüne kadar 8 binden fazla girişim ve 12 binden fazla girişimci, tamamen ücretsiz olarak desteklendi. Yatırım alan BTM girişimlerinin sayısı 143'e ulaştı. Sadece bu yıl yatırım alan girişimlerimizin toplam yatırım hacmi 11 milyon doları aştı." ifadelerini kullandı.

Girişimcilerin bugüne kadar aldığı toplam yatırımın 66 milyon dolara yükselirken, toplam değerleme tutarının da 560 milyon doları geçtiğini ifade eden Salman, "Portföy büyüklüğümüz ise 2,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şunu içtenlikle söylemek isterim, bu rakamların her biri, aslında bir girişimcinin uykusuz gecelerini, cesaretini ve inancını temsil ediyor. Biz de Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi olarak işte bu çabayı ve cesareti görünür kılmak, Türkiye'de girişimcilik ekosistemini büyütmek için buradayız." diye konuştu.

"'Road To Start Summit'i İstanbul'a kazandırdık"

İbrahim Doğan Salman, girişimcilik ekosistemlerinin başarısının, uluslararası ağlarla kurduğu bağlar ve küresel pazarlara erişim kapasitesiyle de ölçüldüğüne dikkati çekerek bu anlayışla, girişimlerin dünyayla daha güçlü bağlar kurması için de adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Uluslararasılaşma çalışmalarının en önemli ayaklarından birininin ise Dubai ve Londra'da faaliyet gösteren ofislerin oluşturduğunu anlatan Salman, şöyle devam etti:

"Bu ofisler girişimlerimize yeni pazarlara ulaşma, iş geliştirme faaliyetlerini güçlendirme ve küresel ekosistemlerle doğrudan temas kurma imkanı sunuyor. Bunun yanında, başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerdeki girişimcilik ve inovasyon paydaşlarıyla ilişkilerimizi sürekli geliştiriyor, uluslararası platformlarda daha etkin biçimde yer alıyoruz. Bu çabalarımız doğrultusunda gururla ve mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim ki Avrupa'nın en büyük erken aşama zirvesi olan START Summit ile birlikte Road To Start Summit'i (RTSS) İstanbul'umuza kazandırmış bulunmaktayız."

Salman, artık her yıl İstanbul'da yapılacak olan RTSS etkinlikleriyle girişimcileri İsviçre'deki büyük zirveye taşımanın gururunu yaşayacaklarını belirterek, "Böylelikle Avrupa'nın en büyük girişimcilik ve yatırım ağlarına BTM girişimcilerimizi bağlamış olacağız. Hedefimiz net, BTM girişimlerinin küresel ölçekte rekabet eden, yatırım alan ve farklı pazarlarda değer üreten başarı hikayelerine dönüşmesi. Aynı zamanda İstanbul'un girişimcilik ve inovasyondaki potansiyelini uluslararası ölçekte daha görünür kılarak, şehrimizi küresel girişimcilik haritasında çok daha güçlü bir konuma taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz"

BTM Genel Müdürü Önder Kul ise her Sahne XL'ın aylar süren hazırlıkların, yoğun çalışmaların ve büyük emeklerin görünür hale geldiği özel bir etkinlik olarak kurgulandığını belirterek, BTM olarak kuruluşlarından bu yana girişimcilerin büyüme yolculuğuna katkı sağlayacak güçlü bir ekosistem oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Kul, "Bugün geldiğimiz noktada girişimcilerimize eğitim, mentörlük, yatırımcı erişimi, iş bağlantıları, uluslararasılaşma fırsatları ve kurumsal işbirlikleri sunan kapsamlı bir yapı ortaya çıkmış durumda. Her yıl büyüyen bu yapı sayesinde girişimler daha hızlı gelişiyor, yatırımcılarla daha güçlü bağlar kuruyor ve küresel pazarlara daha emin şekilde açılıyor." dedi.

Girişimcilik ekosistemlerinin gelişimi, girişimciler kadar yatırımcıların, kurumların ve iş dünyasının dönüşüm kapasitesiyle de şekillendiğini anlatan Kul, bu anlayışla son dönemde ekosistemin farklı paydaşlarına yönelik yeni programları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalardan biri olan BTM Yatırımcı Hızlandırma Programı ile girişim sermayesi ve teknoloji yatırımları alanında bilgi sahibi olmak isteyen mevcut ve potansiyel yatırımcıları girişimcilik ekosistemiyle daha güçlü şekilde buluşturuyoruz. Program kapsamında yatırım süreçlerinden değerleme yöntemlerine, yatırım stratejilerinden portföy yönetimine kadar birçok konuda kapsamlı eğitimler sunuyoruz. Daha önce TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ve Emlak Konut ile başarıyla yürüttüğümüz programımızı bugün artık bireysel katılımcılara da açmış bulunuyoruz. Daha fazla yatırımcının ekosisteme katılması, girişimlerin büyüme süreçlerine daha güçlü katkılar sunulması ve yatırım kültürünün yaygınlaşması açısından bu programı son derece kıymetli görüyoruz."

İçinde bulunulan dönemin teknoloji üretiminin ve dijital dönüşümün iş dünyasının geleceğini yeniden şekillendirdiği bir dönem olduğunu bildiren Kul, özellikle yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin, kurumların karar alma süreçlerinden üretim modellerine kadar pek çok alanda yeni fırsatlar oluşturduğunu, BTM olarak bu dönüşüme katkı sunmak amacıyla Kurumlar ve Liderler İçin Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Programı'nı başlattıklarını söyledi.

"Hedefimiz, Türkiye'de doğan girişimlerin dünyanın farklı coğrafyalarında başarı hikayeleri yazmasıdır"

Önder Kul, girişimlerin dünya ile daha güçlü bağlar kurmasının da öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını belirterek, "Londra ve Dubai'de faaliyet gösteren ofislerimiz aracılığıyla girişimlerimizin yeni pazarlara ulaşmalarını, uluslararası yatırımcılarla buluşmalarını ve küresel iş ağlarına erişmelerini destekliyoruz. Öte yandan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğiyle artık BTM olarak Balkanlar coğrafyasında da bulunuyoruz. Farklı ülkelerde geliştirdiğimiz iş birlikleri ve yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde girişimlerimizin uluslararası görünürlüğü her geçen gün artıyor. Hedefimiz, Türkiye'de doğan girişimlerin dünyanın farklı coğrafyalarında başarı hikayeleri yazmasıdır." diye konuştu.

"Türkiye'ye Değer" temasının BTM'de karşılaşılan hikayelerin ortak noktasını yansıttığını belirten Kul, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çünkü burada her gün Türkiye'nin farklı sorunlarına çözüm üretmek için çalışan girişimcilerle karşılaşıyoruz. Bir sağlık teknolojisi geliştiren, bir üretim sürecini daha verimli hale getiren, yapay zeka alanında yeni ürünler geliştiren, ihracat kapasitesini artıracak teknolojiler üreten girişimciler görüyoruz. Her biri farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Her biri farklı hedefler için çalışıyor.

Ancak hepsini ortak bir noktada buluşturan güçlü bir motivasyon var, üretmek, geliştirmek, katkı sunmak, değer oluşturmak. İşte bugün burada sahneye çıkacak girişimcilerimiz de bu anlayışın temsilcileri arasında yer alıyor. Bizler BTM olarak bu yolculuklara eşlik etmekten, girişimcilerimizin büyümesine katkı sunmaktan ve ortaya çıkan başarı hikayelerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."