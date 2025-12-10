32 ülkeden yatırımcılar 'Sahne XL' etkinliği için İstanbul'da buluştu

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın son "Sahne XL" etkinliğini dünyanın dört bir tarafından gelen konukları ile birlikte gerçekleştirdi.

Girişimciliğin desteklenerek yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan BTM, yılın ikinci ve son "Sahne XL" etkinliğini Fulya'daki yerleşkesinde düzenledi.

Etkinlikte BTM üyeleri ile yatırımcıların yanı sıra Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) ile işbirliği içinde 32 ülkeden gelen melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ve yüksek potansiyelli girişimler de yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Ticaret Odası ve BTM Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, bu faaliyeti her yıl büyük bir heyecan ve istek içinde yaptıklarını söyledi.

Avdagiç, 2025 yılı içerisinde girişimcilerle büyük işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, BTM olarak ana varlık sebeplerinin girişimcilere büyük bir özveriyle altyapıyı sağlamak ve onların hayal ettikleri hedefleri konusunda önlerini açmak olduğunu ifade etti.

"Çok önemli hedeflerimiz var"

Bütün ideallerinin Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin Türkiye'de projelerini hayata geçirebilmelerini sağlamak olduğunu anlatan Avdagiç, "Dolayısıyla onları ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bunun için buluşturmaya çalışıyoruz ve çok iyi neticeler alıyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve özellikle bakanımız Fatih Kacır'ın özel destekleriyle kısa süre evvel açılan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) çok ciddi bir şekilde kabul edildi. Şu an 30'a yakın firmamız oradan hizmet alıyor. İnşallah hem BTM'yi hem TEKMER'i büyütme konusunda çok önemli hedeflerimiz var. Ümit ediyorum ki kısa bir süre sonra fiziki olarak da bu imkanlarımızı büyütüp daha çok firmamıza hizmeti sunma imkanı bulacağız."

Türk ekosistemine İstanbul iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı vermeye devam edeceklerini vurgulayan Avdagiç, "Sahne XL etkinliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum, özellikle sponsorlarımıza başta Emlak Konut olmak üzere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BTM Genel Müdürü Önder Kul da girişimcilik yolculuğunun cesaretle başladığını, cesareti sürdürenin ise bu yolda yalnız olunmadığını bilmenin verdiği güç olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Odasının desteği ile BTM olarak 2017'den bu yana 10 binlerce girişimcinin yanında olduklarını bildiren Kul, "Onların hayallerinin büyüdüğü bir merkez haline geldik. BTM olarak girişimcilerimize mentörlükten yatırımcı erişimine, iş bağlantılarından küresel görünürlüğe uzanan çok yönlü bir destek sunuyoruz. Bugün 2 milyar dolarlık portföy büyüklüğüne ulaşmış bir girişimcilik merkezi olarak girişimcilerin işlerini kurmalarından ticarileşerek büyümelerine kadar uzanan yolculukta yanlarında oluyor ve bundan büyük bir gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kul, kendilerine göre asıl başarının girişimcilerin Türkiye ekosistemine faydalı olmaları ve ölçeklenerek büyümeleri olduğuna işaret ederek, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları BTM'nin uluslararasılaşma vizyonunun artık somut adımlarla hayat bulduğunu kaydetti.

Bugün BTM'nin Dubai ve Londra'da olmak üzere 2 uluslararası ofisi olduğunu anlatan Kul, "BTM artık yalnızca Türkiye'de değil, dünya girişimcilik ekosisteminde de aktif bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.