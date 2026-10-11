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Brüksel'de on binlerce kişi fosil yakıtlardan çıkış talebiyle AB önüne yürüdü

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Brüksel'de on binlerce kişi fosil yakıtlardan çıkış talebiyle AB önüne yürüdü
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Brüksel'de on binlerce kişi, Belçika İklim Koalisyonunun çağrısıyla hükümetin iklim politikalarını protesto etti. Kuzey Tren İstasyonu'ndan AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen göstericiler, fosil yakıtlardan çıkış için somut yol haritası istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili politikalar uygulanması ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması talebiyle gösteri düzenledi.

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Belçika İklim Koalisyonunun çağrısıyla, Brüksel'de hükümetin iklim politikaları protesto edildi.

"Fosil yakıtlardan birlikte kurtulalım" sloganıyla gerçekleştirilen gösteri kapsamında on binlerce kişi, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Göstericiler, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.

Greenpeace, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Oxfam ve Amnesty International gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çeşitli sendikalar ve çevre örgütlerinin de destek verdiği gösteride, fosil yakıtlardan çıkış için somut bir yol haritası hazırlanması istendi.

Göstericiler, Belçika'da fosil yakıtlara yönelik kamu desteklerinin azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve enerji dönüşümünde sosyal adaletin gözetilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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