Brent petrolün varili 77,87 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 77,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 78,02 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalarak 77,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 73,28 dolardan alıcı buldu.

Abd Başkanı Donald Trump'ın dün İran'la müzakerelerin sona erdiğini açıklamasıyla gün içinde yüzde 8,7 yükselerek 80,59 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, güçlü yükselişin ardından gelen kar realizasyonlarının etkisiyle kısmi geri çekildi.

Trump'ın müzakere kapısını kapatması ve Washington'ın İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden sıkılaştırması, küresel petrol arzının daralabileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde konuşan Trump, İran'la yeni bir anlaşma ihtimalini reddederek, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

ABD'li müzakerecilerle görüşeceğini de belirten Trump, "Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur." diye konuştu.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti. OFAC, lisans kapsamındaki işlemlerin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanınacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarının kapsamını genişletmesi de arz endişelerini artırarak fiyatları destekledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün İran'a ait yaklaşık 90 askeri hedefe yönelik hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depoları, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile askeri lojistik altyapısının hedef alındığı belirtildi.

CENTCOM ayrıca, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk saldırı dalgasında yaklaşık 80 askeri hedefin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu bildirdi.

Operasyonların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından düzenlendiği ifade edilirken, ABD güçlerinin bölgede yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu ve gerekmesi halinde yeni operasyonlar düzenlenebileceği mesajı verildi.

İran'ın ABD saldırılarına yanıtı ise sert oldu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvenliklerini ellerinden alacağımızı bilmeli." dedi.

İsrail de ABD'nin saldırılarının ardından olası İran ve Lübnan misillemelerine karşı alarma geçti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hava savunma sistemlerini ve askeri hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yeniden yükselmesinin ve ABD ile İran arasındaki askeri tansiyonun artmasının, küresel petrol arzına ilişkin risk primini yükselterek fiyatları desteklediğini belirtiyor.

Fed'in sıkı para politikası beklentisi yükselişi sınırlıyor

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dün yayımlanan Fed tutanakları, banka yetkililerinin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiğini gösterdi.

Daha sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi ve yakıt talebini yavaşlatabileceği beklentisi de petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,56 doların destek, 80,12 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ???????