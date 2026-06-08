Brent petrolün varili 97,33 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 97,33 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 95,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,09 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,6 artarak 97,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da artan gerilimin küresel piyasalarda devam eden arz endişelerini desteklemesi etkili oluyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Buna karşılık, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail de İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurdu. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a anlaşma masasına "geri dönme" çağrısında bulundu. Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere "kesinlikle yardımcı olmayacağını" söyledi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, temmuzda üretimlerini beklentiler dahilinde günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

Karara göre, en yüksek üretim artışı günlük 62 bin varil ile Suudi Arabistan ve Rusya'da olacak. Bu ülkeleri günlük 26 bin varillik artışla Irak ve günlük 16 bin varille Kuveyt takip edecek. Kazakistan'ın günlük üretimini 10 bin varil, Cezayir'in 6 bin varil ve Umman'ın ise 5 bin varil artırması öngörülüyor. Böylece, söz konusu ülkelerin toplam üretim artışı günlük 188 bin varile ulaşacak.

Analistler, OPEC+'ın üretim artışı kararına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar ve bazı üretici ülkelerdeki kapasite sorunları nedeniyle küresel arz üzerindeki baskının devam ettiğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,17 doların direnç, 96,57 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.