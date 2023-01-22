Bozova üretilen narlar Avrupa'ya ihraç ediliyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yetiştirilen narlar başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediliyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yetiştirilen narlar başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediliyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde üretilen narlar, belediyeye ait soğuk hava deposunda muhafaza edildikten sonra başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediliyor. Tesiste paketlenen narlar, tırlara yüklenerek Avrupa'nın yolunu tutuyor.

Narlarını Bozova Belediyesi Soğuk Hava Deposunda muhafaza ettikten sonra Avrupa ülkelerine gönderen, GAP-Urfa Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mahmut Avcı, "İlçemizde yetiştirilen narlarımızı mevsiminde toplayarak belediyemizin soğuk hava deposunda muhafaza ederek yılın belirli tarihlerinde ihtiyaca göre Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediyoruz. İlçemizin en büyük eksikliklerinden biri olan modern soğuk hava deposunu ilçemize ve biz üretici ve halkımıza kazandıran Belediye Başkanımız Suphi Aksoy ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bugün burada ilçemizde yetiştirilen narların Avrupa'ya ihraç edilmesinde belediye başkanımızın emeği çoktur. Yıllık olarak ilçemizden Avrupa'ya yaklaşık olarak 300 ton nar ihraç ediyoruz. İhracatın yanı sıra ilçemizde istihdama da katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl ihracat rakamını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İlçemizde yetiştirilen narları Avrupa'ya ihraç etmemiz bizleri ayrıca gururlandırmaktadır' dedi.

Soğuk hava deposunda muhafaza edilerek Almanya ve İngiltere'ye ihraç edilen narları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Abdüsselam Öncü, "Bugün belediyemize ait soğuk hava deposundan Avrupa'ya ihraç edilen narları görmek bizleri de sevindirmiştir. Belediye Başkanımız Suphi Aksoy göreve geldiği ilk gün büyük bir eksiklik olarak gördüğü soğuk hava deposunu ilçemize kazandırdı. Belediye başkanımız tek bir sevdası vardır, o da Bozova'ya hizmet aşkıdır. Bugün burada Almanya ve İngiltere'ye nar ihracatını yapan GAP-Urfa Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Avcı'yı ve ekibini bende tebrik ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA