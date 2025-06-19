BOTAŞ'a AB’den Yeşil Hidrojen Projesi için 3 Milyon Avro Destek

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, AB'nin sağladığı 3 milyon avro bütçeyle 'Türkiye'de Yeşil ve Düşük Karbonlu Hidrojenin Güçlendirilmesi' projesini başlatıyor. İhale süreci başladı, son başvuru 15 Temmuz'da.

Yeşil ve düşük karbonlu hidrojen ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) AB'nin 3 milyon avro bütçe sağlayacağı proje için ihale süreci başladı.

BOTAŞ'ın resmi internet sitesindeki duyuruya göre, BOTAŞ'ın " Türkiye'de Yeşil ve Düşük Karbonlu Hidrojenin Güçlendirilmesi" başlıklı teknik destek projesinin ihale duyurusu, 12 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) Finansman ve İhaleler Portalı'nda yayımlandı.

Buna göre, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında AB tarafından finanse edilen ve toplam 3 milyon avro bütçeye sahip proje, Türkiye'de yeşil ve düşük karbonlu hidrojen ekosisteminin geliştirilmesini, kurumsal kapasitenin artırılmasını ve bu alandaki teknik bilgi birikiminin güçlendirilmesini hedefliyor.

Son başvuru 15 Temmuz'da alınacak

Projenin ana hedefleri arasında, BOTAŞ'ın mevcut altyapısının hidrojen teknolojileriyle entegrasyonunun teknik olarak değerlendirilmesi, Türkiye çapında stratejik bir Hidrojen Ana Şebeke Planı'nın hazırlanması ve sektörel paydaşlara yönelik kapsamlı kapasite artırımı yer alıyor.

İhale süreci, Avrupa Komisyonu'nun "ENEST.C - Neighbourhood East & Türkiye" birimi tarafından yürütülüyor ve başvurular yalnızca elektronik ortamda ve İngilizce olarak kabul ediliyor. Son başvuru tarihi 15 Temmuz saat 14.00 olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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