Borsada otomotiv şirketleri gaza bastı

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı temmuz ayında yatırımcısına kazandırırken, en fazla yükseliş Otokar hisselerinde görüldü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, ABD yönetiminin korumacı ticaret kapsamında uyguladığı politikalara yönelik haber akışı pay piyasalarında etkisini sürdürürken, Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü bu süreçte pozitif ayrıştı.

ABD'nin, başta Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya olmak üzere ticari ilişkide bulunduğu ülkelerle sağladığı anlaşmalar küresel ekonomi üzerindeki risklerin bir nebze azalmasına katkı sağlarken sürecin devamına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı. Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koymuştu.

Trump, aynı dönemde Japonya ile de ticaret anlaşmasını tamamladıklarını duyurdu. Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildiren Trump, Japonya'nın, ülkesini otomobil ve kamyonet, pirinç ve diğer bazı tarım ürünleri dahil olmak üzere ticarete açacağını ifade etmişti.

Analistler, geçen ay ABD yönetiminin ülkelerle yaptığı anlaşmaların otomotiv dahil birçok sektörel hisse senedinde yukarı yönlü hareketi desteklediğini belirtirken, tarifelerde en kötü senaryoların yaşanmamasının yatırımcıları alıma yönlendirdiğine dikkati çekti.

Temmuz ayında tarifeler yurt içinde de takip edilen ana konular arasında yer aldı. ABD'nin açıkladığı gümrük vergilerine ilişkin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin olarak Türkiye ile ABD makamları arasında diplomatik ve teknik düzeylerde yoğun görüşmelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Söz konusu haber akışı ve şirketlere özgü gelişmelerin yansımaları geçen ay yurt içi piyasalarda da dikkatle izlendi. Temmuzda Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı yatırımcısına kazandırdı. Geçen ay Borsa İstanbul'da Otokar, yüzde 34,8 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Otokar'ı yüzde 18,2'lik yükselişle Anadolu Isuzu, yüzde 17,6'lık artışla Tofaş izledi.

Geçen ay Tümosan hisseleri yüzde 12,7, Karsan Otomotiv hisseleri yüzde 8,9, Ford Otosan hisseleri yüzde 6,6, Doğuş Otomotiv hisseleri yüzde 5,8 ve TürkTraktör hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

4 şirket ilk yarıya ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketlere ilişkin geçen ay öne çıkan gelişmelere bakıldığında; Otokar 6 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 79,1 milyon lira zarar açıkladı, ikinci çeyrekte ise 412 milyon lira net kar elde etti.

İlk 6 aylık konsolide finansal sonuçlarını paylaşan Tofaş, bu dönemde 1,6 milyar lira net kar elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde Ford Otosan yaklaşık 13 milyar lira, TürkTraktör de yaklaşık 589 milyon lira net kar açıkladı.

Anadolu Savunma, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) önde gelen araçlarını sergiledi. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Savunma'nın AR-GE merkezlerinin, 2017 yılından bu yana uzman mühendis kadrosuyla hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de müttefik ülkeler için yenilikçi çözümler ürettiğini ifade etti.

Tümosan, IDEF'25 kapsamında, ileri mühendislik çözümleri ve entegre sistem yetkinliklerini ulusal ve uluslararası paydaşlara sundu. Şirket, geliştirdiği yeni nesil güç aktarım teknolojilerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Sermaye Piyasası Kurulu, Karsan Otomotiv'in 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Öte yandan, şirket Romanya'daki Chitila ve Foc?ani şehirlerinin belediyeleriyle toplam 42 adet e-ATA otobüs teslimatını kapsayan 2 sözleşme imzaladı.

Doğuş Otomotiv de geçen ay Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Linssen" marka "motoryatlar"ın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu imzalandığını bildirdi.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sıradaki yerini korudu

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket olan Ford Otosan, temmuz ayını 333 milyar 890 milyon 865 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu dönemde Ford Otosan'ı, 115,4 milyar lira piyasa değeriyle Tofaş, 59 milyar 39 milyon 456,3 bin lirayla TürkTrakör, 66 milyar 300 milyon lirayla Otokar, 40 milyar 546 milyon lirayla Doğuş Otomotiv, 16 milyar 128 milyon lirayla Anadolu Isuzu, 13 milyar 800 milyon lirayla Tümosan Motor ve Traktör, 9 milyar 63 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Borsada işlem gören 8 otomotiv şirketinin Aralık 2024, Haziran 2025 ve Temmuz 2025 itibarıyla hisse kapanış fiyatı, değişimi ve şirketlerin piyasa değeri şöyle: