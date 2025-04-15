Borsada "çiftlikbank dolandırıcılığı"na aldanmayın uyarısı

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, son günlerde borsada yüksek karlılık vaadiyle "çiftlikbank" benzeri dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek, "Bedava peynir fare kapanında olur. Kimse kimseye durduk yere yüzde 500, yüzde 800 kar vermez" dedi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "çiftlikbank", "saadet zinciri" ve "titan zinciri" dolandırıcılıklarının halen birçok kişinin hafızasında olduğunu söyledi.

"Para yatır, yüksek kazan" mantığıyla kurulan bu sistemlerin şimdilerde borsa piyasalarında birçok kişiyi ağına düşürdüğüne dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Whatsap ya da telegram gibi mesajlaşma programları üzerinden üye topluyorlar. Kısa vadede, en fazla 6 ayda yüzde 500 ve yüzde 800 gibi karlar vadediyorlar. Sisteme giriyorsunuz ve size kendi oluşturdukları bir aracı kuruma para göndermenizi istiyorlar. Tabi öne şüpheli yaklaşıyor birçok kişi 20 bin, 30 bin ya da 50 bin lira gibi para yatırıyorlar. Ardından birkaç gün sonra 50 bin liranın 80-90 bin lira olduğunu görünce sisteme daha fazla para göndermeye başlıyorlar."

Ağaoğlu, para gönderilen sözde aracı kuruluşu gibi gösterilen uygulamadan para çekilmek istendiğinde müşteri hizmetlerine yönlendirildiğini vurgulayarak, "Müşteri hizmetleri kısmında telefon dolandırıcılığı başlıyor ve arayan kişi ikna edilerek biraz daha para aktarması isteniyor. 50 bin lira ile başlayıp 1 milyon lira para gönderenler var ve bizi aradılar. Sistemdeki parası 2 ayda 2 milyon 700 bin lira olmuş ama çekemiyor halen para istiyorlar. 2 milyon 700 bin lira blokeli görünüyor sözde birikmiş ya da kazanç sağlamış ancak aldatmanın en önemli yeri burası zaten" dedi.

Borsada bu kadar yüksek karlılık vaadiyle "çiftlikbank" benzeri dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmasını isteyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bedava peynir fare kapanında olur. Kimse kimseye durduk yere yüzde 500, yüzde 800 kar vermez. Kolay para kazandırdığını vadeden yerlere kesinlikle para gönderilmemeli. Şöyle düşünün kolay kazanç olsa sizin önünüze gelir mi kurtlar çakallar kapar önceden. Buluş yap mükemmel sistem kur elinden kaparlar. Devlet güvencesi aranmalı para yatırırken. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve SPK izinleriyle oluyor borsada birçok işlem. Araştırmadan yasal olup olmadığı bilinmeden öneriyle, vaatlerle herhangi bir yere para gönderilmesi doğru değil."

Ağaoğlu, bu tür sistemleri "dipsiz kuyu"ya benzeterek, "Siz attıkça gelmesini beklersiniz ama gelmez. Giden gitti. Herkes kolay para kazanma peşinde. Alın terinizle kazandığınızı daha çok kazanma hırsıyla dolandırıcılara kaptırmayın. Borsa ya da coin yatırımları bilerek yapılmalı, vaatle yapılan işten ciddi zarar görebilirsiniz." diye konuştu.

(ZA-İHS)