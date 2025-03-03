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Borsa İstanbul şubat ayı enflasyon rakamlarının etkisiyle coştu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyonunu bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 olarak açıkladı. Enflasyonun 20 ay sonra ilk kez % 40'ın altına gerilediği görülmesi Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. Bist 100 endeksi 3,58; Bist 30 endeksi ise 4,13 yükseldi.

Borsa İstanbul, düşük gelen Şubat ayı enflasyon verileri sonrası uçuşa geçti. Hisse senetleri yükseldikçe yükseldi. Özellikle bankacılık endeksinin öncülüğünde 10 bin puan aşıldı

ENFLASYON BEKLENENDEN DÜŞÜK GELDİ

TÜİK, şubat ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişe geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başladı. Saat 13:59 itibariyle günlük yüzde 3,78 artışla BIST 100 endeksi 10.007 puanı gördü.

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle 6 Mart Perşembe günü yapılacak faiz toplantısında indirim ihtimalinin güçlenmesiyle bankacılık endeksinde tırmanma görüldü. Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aştı.

FENERBAHÇE HİSSELERİ DE COŞTU

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından Antalyaspor'u mağlup ederek lider Cimbom'la puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe borsada tavan yaptı. Sarı-lacivertli kulübün hissesi, yüzde 9,95 yükselişle 52,80 TL'ye yükseldi. Galatasaray'ın hissesi ise yüzde 2,16 düşüşle 1,81 liraya geriledi.

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Borsa İstanbul şubat ayı enflasyon rakamlarının etkisiyle coştu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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