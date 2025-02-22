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Borsa İstanbul'da yaşanan çöküşte en fazla değer kaybeden hisseler belli oldu

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Borsa İstanbul'da yaşanan ve tartışmalara neden olan büyük çöküş sonrası en çok değer kaybeden hisseler de belli oldu. En çok kazandıran hisselerin de yer aldığı listede haftalık bazda düşüş rekoru kıran hisse Alfa Solar Enerji (ALFAS) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17-21 Şubat haftasını büyük kayıpla kapattı. Cuma günü kapanışta yaşanan gerileme, yatırımcılar arasında büyük bir endişe yarattı. Yaşanan sert hareketlerin ardından haftalık bazda yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, haftanın son işlem günündeki sert gerileme ile haftalık bazda yüzde 2,79 oranında değer kaybetti. SPK'nın da inceleme başlattığı büyük çöküşe rağmen bazı hisseler yatırımcısına kâr ettirebilrdi.

HAFTALIK EN FAZLA KÂR ETTİREN HİSSELER

BIST 100 endeksi verilerine göre, 17-21 Şubat haftasında en çok değer kazanan hisselerde ilk sırayı yüzde 14,9 ile Aksa Akrilik Kimya (AKSA) alırken, sıralama yüzde 7,45 ile Margün Enerji (MAGEN) ve yüzde 5,82 ile Bera Holding (BERA) şeklinde devam etti.

HAFTALIK EN FAZLA ZARAR ETTİREN HİSSELER

Hisse senetleri arasında en fazla zarar ettiren ise yüzde 14,49 ile Alfa Solar Enerji (ALFAS) oldu. Onu, yüzde 10,38 ile Tav Havalimanları (TAVHL) ve yüzde 10,13 düşüşle Çimsa (CIMSA) takip etti.

İŞLEM HAZMİ EN YÜKSEK HİSSELER

Borsa İstanbul'da en işlem hacmi en yüksek hisselerde ilk sırada 56 milyar 695 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi oldu. Piyasadaki hacmin 35 milyar 198 milyon TL'lik kısmı Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde ve 33 milyar 353 milyonu da İş Bankası (ISCTR) hissesinde yapıldı.

İŞTE EN DEĞERLİ HİSSE SENETLERİ

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir gerilemeyle 8 trilyon 453 milyar 180 milyon TL oldu. Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 537 milyar 600 milyon TL ile haftayı tamamladı. 426 milyar 765 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) onun ardından geldi. 381 milyar 906 milyon TL piyasa değeriyle Koç Holding (KCHOL) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.

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Borsa İstanbul'da yaşanan çöküşte en fazla değer kaybeden hisseler belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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