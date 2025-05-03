Borsa İstanbul'da 1,5 trilyonluk kayıp yaşandı

Borsa İstanbul'da 19 Mart sonrası başlayan düşüş sürüyor. Borsa, 40 günde 1,5 trilyon lira eridi. Faiz indirimleri ve artan yabancı girişiyle birlikte Borsa İstanbul 2025 yılına yükselişle başlamıştı. 19 Mart itibarıyla bu yükseliş yerini sert düşüşlere bıraktı.

1,5 TRİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Borsa istanbul'da 1 aylık kayıp yüzde 5 seviyelerinde. NTV'nin haberine göre; BIST 100 endeksindeki şirketlerin piyasa değeri 18 Mart'taki 9,64 trilyon liradan 30 Nisan sonunda 8,3 trilyon liraya geriledi. Piyasa değeri 40 günde 1,35 trilyon lira eridi.

YABANCI ÇIKIŞLARI SÜRÜYOR

Borsaya yabancı ilgisi de azaldı. Yabancının toplam hisse satışı 1 milyar 565 milyon dolara ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana hisse senedinde net 550 milyon dolar yabancı çıkışı gerçekleşti.

İŞTE EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

En fazla kaybın yaşandığı sektör ise yine yabancının en fazla yer aldığı bankalar oldu. Bankacılık endeksinde 4 aylık kayıp yüzde 21,32 oldu. Onu yüzde 16,38 düşüşle sigortacılık, yüzde 14,72 ile spor, yüzde 14,09 ile ticaret ve yüzde 10,13 ile kimya sektörü izledi. Borsadaki diğer önemli sektörlere bakıldığında gıda sektörü yüzde 7,3, sanayi yüzde 6,4, holdingler yüzde 5,67 geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Nisan haftasında 92,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 476,7 milyon dolar oldu. Aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 476,7 milyon dolar oldu.

HİSSE SENEDİ STOKLARI 28,57 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 207,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 454,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 194,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 570,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 332,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 738,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 692,2 milyon dolar oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 370,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.