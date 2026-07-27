Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur: Oda ve borsalar arasındaki dayanışma ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. kuruluş yıl dönümü programında oda ve borsalar arasındaki dayanışmanın Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Aydın Ticaret Borsası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa katılarak, Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsa temsilcileriyle bir araya geldi. Programda, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100 yıllık kurumsal geçmişi ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar vurgulanırken, oda ve borsalar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Bir asırlık köklü geçmişiyle ülkemizin ticaret ve sanayi hayatına önemli katkılar sunan Bolu Ticaret ve Sanayi Odamızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Oda ve borsalarımız arasındaki güçlü dayanışma ve ortak aklın, ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bolu Ticaret ve Sanayi Odamızın ikinci yüzyılında da başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. Program sonunda Aydın Ticaret Borsası heyeti, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar'a hediye takdim etti.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere farklı illerinden oda ve borsa başkanları ile iş dünyası temsilcileri katılım sağladı. Aydın Ticaret Borsası'nı temsilen programda Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel, Meclis Üyeleri Mehmet Akkan, M. Hakan Adalı ve Adem Türkmen yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı