Bolu'da Sanayi ve Turizm Alanında Önemli Gelişmeler

Güncelleme:
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, sanayi, tarım, turizm ve eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranının yükseldiği ve kalitenin artırılması için yeni yatırımların planlandığı belirtildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, göreve geldiği ilk yılda sanayi, tarım, turizm ve eğitim alanlarında yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Alemdar, yazılı açıklamasında, 36 yıl önce kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, ikinci OSB için çalışmaların devam ettiğini, yerel yönetimler ve merkezi idareyle koordineli yürütülen girişimlerin, Bolu'nun ihracat kapasitesini artırması bakımından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da olumlu karşılandığını ifade etti.

Kentteki otellerin önemli bir kısmının eski yönetmeliklere göre inşa edildiğine değinen Alemdar, geçmiş dönemde zayıf denetim uygulamalarının turizmde kalite sorunlarına neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Alemdar, kalkınma stratejilerini sanayi, tarım-hayvancılık, turizm ve eğitim olmak üzere dört temel alan üzerine kurduklarını anlatarak, "Kentimizde dengeli sektörel kalkınma hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seben ve Mudurnu'da yürüttükleri Besi OSB, Sera OSB ve tarım ihtisas projelerine değinen Alemdar, hayvancılık ve tarımsal üretimi artırmak için modern ve yüksek verimli tesislere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Alemdar, Bolu'nun jeotermal kaynaklarının mutlaka katma değerli üretime dönüştürülmesi gerektiğine işaret ederek, yerel yönetimlerle yürütülen ortak çalışmaların önemini dikkati çekti.

Türk sanayicisinin küresel rekabette ayakta kalması için teknoloji ve yenilik yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Alemdar, Abant, Gölcük, Yedigöller ve Kartalkaya gibi destinasyonların doğru yönetilmesi halinde turizmde kümelenme modeli oluşturulabileceğini belirtti.

Alemdar, MARKA koordinasyonunda eğitim, kültür ve üretim alanlarında yeni yatırımlar için hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Ekonomi
