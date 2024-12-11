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Boğaz'ın simge yalısı satılıyor! Değeri dudak uçuklattı

Boğaz'ın simge yalısı satılıyor! Değeri dudak uçuklattı
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ABD'nin en popüler yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya, İstanbul Boğazı'nın simgelerinden biri olan Feyyaz Tokar Yalısı'nı satın almayı planlıyor. Ulukaya, tarihi yapı için 45 milyon doları gözden çıkardı.

İstanbul Boğazı'nın simgelerinden biri olan ve Beykoz'da bulunan Feyyaz Tokar Yalısı, satışa çıkarıldı.

Boğaz'ın simge yalısı satılıyor! Değeri dudak uçuklattı

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

ABD'deki en popüler yoğurt markası olan Chobani'nin kurucusu ve sahibi Hamdi Ulukaya, 45 milyon dolar değerindeki tarihi yalı için devreye girdi. 2024 yılı başında aylık 120 bin dolar karşılığında satın alma opsiyonuyla yalıyı kiralayan Ulukaya, artık bu tarihi yapının yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'UN TARİHİ DOKUSUNA YENİ BİR SAYFA

Forbes dergisinin 2023 verilerine göre 2.3 milyar dolarlık bir servete sahip olan Hamdi Ulukaya'nın, tarihi yapı için oldukça yüksek bir bedeli gözden çıkarması, İstanbul Boğazı'nın değerini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Boğaz'ın simge yalısı satılıyor! Değeri dudak uçuklattı

GEÇMİŞİNDEN GÜNÜMÜZE FEYYAZ TOKAR YALISI

2012 senesine finans sektörünün tanınmış isimlerinden Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolar karşılığında satın alınan yalı, bir dönem ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'e de ev sahipliği yapmıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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