BNP Paribas Cardif, Eğitim Geleceğim Sigortası ile çocukların eğitim hayatını güvence altına alıyor

BNP Paribas Cardif, çocuklarının eğitim hayatını güvence almak isteyen ailelere destek olmak için Eğitim Geleceğim Sigortası sunuyor. Sigorta ile çocukların eğitim masrafları 20 yıla kadar teminat altına alınabiliyor.

Bnp Paribas Cardif, Eğitim Geleceğim Sigortası ile çocuklarının eğitim hayatını güvence almak isteyen ailelere destek oluyor.

Bnp Paribas Cardif açıklamasına göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocukların eğitim masrafları da ailelerin gündemine tekrar oturdu.

Türkiye sigortacılık sektörünün önemli sigorta sağlayıcılarından biri olan BNP Paribas Cardif, çocuklarının eğitim hayatını güvence almak isteyen ailelere sunduğu kapsamlı çözümlerle destek oluyor.

Ebeveynler, BNP Paribas Cardif'in Eğitim Geleceğim Sigortası ile geleceğinden sorumlu oldukları çocuklarının eğitim masraflarını 20 yıla kadar teminat altına alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BNP Paribas Cardif Türkiye Banka Sigortacılığı ve Acente Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, sektörün en geniş kapsamlı sigorta platformu olarak "sigortayı ulaşılabilir kılıyoruz" anlayışı ile hizmet verdiklerini aktardı.

Özellikle Hayat Sigortası ürünleriyle müşterilerini vefat ya da daimi sakatlık gibi ciddi risklere karşı güvence altına aldıklarını belirten Sertsöz, şunları kaydetti:

"Hayat Sigortalarımız, günlük yaşamda karşılaşılabilecek kaza, sakatlık veya tehlikeli hastalıklar gibi risklerde müşterilerimize poliçelerindeki teminatlar üzerinden finansal güvence, ayrıca vefat durumunda ise yakınlarına tazminat ödenmesi ile maddi bir güvence sağlıyor. Bu alanda, özellikle de çocuklarının eğitim hayatlarını güvence altına almak isteyen müşterilerimiz için Eğitim Geleceğim sigortamız ile önemli bir ihtiyaca çözüm sunarak müşterilerimizin yanında oluyoruz. BNP Paribas Cardif olarak, Eğitim Geleceğim sigortamızla ebeveynlere çocuklarının tüm eğitim hayatında gereksinim duyabilecekleri yüksek tutarlı ve 20 yıla kadar geçerli olan bir teminat sunuyor, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamalarına destek oluyoruz."

Sertsöz, böylece beklenmedik bir durumla karşılaşılması halinde ebeveynlerin çocuklarının eğitimi konusundaki endişelerinin ortadan kalkmasına destek olduklarını ifade etti.

20 yıl süreye ve 10 milyon TL'ye kadar teminat sağlanabiliyor

Sertsöz, çocukların eğitim hayatlarını güvence altına alan Eğitim Geleceğim Sigortası ile ebeveynlerin çocuklarının eğitim masraflarını 10 milyon TL'ye kadar teminat altına alabildiklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Böylece, başlarına gelebilecek hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet ya da vefat durumlarında çocuklarının eğitim hayatları yarıda kalmıyor. Bugün bir çocuğun 1 yıllık eğitim masrafının 100 bin TL olduğunu ve 'poliçe başlangıç tarihi' itibarıyla eğitim hayatının bitmesine 10 yıl kaldığını varsayarsak, bu durumda, ilk yıl için teminat bedeli 1 milyon TL olarak belirleniyor ve bu tutar her yıl eşit oranda azalıyor. Sigorta süresi, çocuğun kalan eğitim süresine göre sigorta ettiren tarafından belirleniyor. Sigortanın süresi en az 4, en fazla 20 yıl olabilirken, ödenecek primler velinin (sigortalı) yaşına, sigorta süresi ve teminat bedeline göre değişkenlik gösteriyor. Sigorta primleri için hesaptan peşin veya anlaşmalı tüm kredi kartlarına 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanıyor."

Eğitim Geleceğim Sigortası kapsamında, vefat ve/veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet durumunda çocukların eğitim giderlerinin, teminat bedeli ve poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde tek seferde ödendiğini de belirten Sertsöz, sigortalı ebeveynin birden fazla çocuğu bulunması durumunda, çocukların aynı poliçede lehtar olarak gösterilebildiğini kaydetti.

Sertsöz, "İsteyenler eğitim hayatı devam eden torunu veya yeğeni için de sigorta yaptırabiliyor. Eğitim Geleceğim Sigorta çözümünde ödenen primler Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahından da düşülerek, vergi dilimine göre değişen oranlarda vergi avantajı elde edilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.???????