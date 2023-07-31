Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi Türkiye Ekonomisinin Can Damarlarından Birisi Olacak

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin biyoteknolojide dünyanın çekim merkezlerinden biri olması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, "Alanında etkin biyoteknoloji şirketlerinin aynı çatıda yer alacağı Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayisi Bölgesi, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olacak." ifadesini kullandı.

BİYOSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye yeni yüzyılda öncü konumda yer almak adına başta savunma sanayi, biyoteknoloji olmak üzere stratejik sektörlerde yerli ileri teknoloji hamlesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin ileri teknoloji kuruluşlarının yetkilileri bir araya gelerek sektörlerin gelişimine yönelik strateji ve planları ele aldı.

BİOSB ve BİYOSAD Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Altınay Grubu'nun İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'ndeki tesislerinde sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

"Türkiye, biyoteknolojide dünyanın çekim merkezleri arasında yer alacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİOSB ve BİYOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş Türkiye'nin teknoloji hamlesinin önemli unsurlarından birinin yüzyılın sektörlerinden biri olan biyoteknolojinin olduğunu belirtti.

Biyoteknoloji kapsamındaki çalışmaların çok disiplinli bir nitelik taşıdığını ifade eden Varlıbaş, bu konudaki potansiyeli artırmak ve geliştirmek için BİOSB ve BİYOSAD'ın kurulmasına öncülük ettiklerini kaydetti.

Varlıbaş, "Başkanı olduğum Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerimize hızla başladık. Alanında etkin biyoteknoloji şirketlerinin aynı çatıda yer alacağı BİOSB, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olacak. Türkiye'nin biyoteknolojide dünyanın çekim merkezlerinden biri olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Türkiye ekonomisinin dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olduğunu ifade ederek, Türk girişimcilerinin kararlı ve istikrarlı çalışmalarının önünün açılmasının önemini vurguladı.

Asmalı, savunma sanayi, ileri teknolojilerdeki gelişmeleri sağlayan Türk sanayicilerinin karşılıklı iş birliğinin bu sektörlerdeki ilerlemenin anahtarı olacağına dikkati çekerek, hükümetin de bu girişimcilere destek sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini belirtti.

"Savunma sanayimiz dünya çapında ses getiriyor"

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise Türkiye'nin, savunma sanayisi teknolojisindeki atılımının dünya çapında ses getirdiğini belirtti.

Altınay, hava, kara ve deniz platformlarında Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılıma sahip ağırlığı yerli aksamla üretilen araçların yalnızca Türkiye'nin savunma sanayinde değil, bölge ülkelerinin savunmasında da kullanıldığını aktardı.

Altınay Teknoloji Grubu'nun da ağırlığı savunma sanayine yönelik pek çok cihaz geliştirdiğini aktaran Altınay, "Ülkemizi çok seviyoruz, teknoloji gruplarımızla ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz. Türkiye'nin çağın öncü teknoloji ülkeleri arasında yer alacağı umut ve inancımızla üretim potansiyelimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.