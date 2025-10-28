Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Karakovan Balı Hasadına Katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, dünyanın en kaliteli balları arasında gösterilen Bitlis karakovan balının hasadına katıldı.

Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarında gerçekleştirilen hasat etkinliğinde Vali Karakaya, arıcılarla birlikte petekleri kovanlardan çıkararak bal hasadı yaptı. Doğal üretim yöntemleriyle elde edilen ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen Bitlis karakovan balının, bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Vali Karakaya, "Bitlis'in coğrafyası, florası ve iklimi bu özel balın kalitesini artırıyor. Üreticilerimizi tebrik ediyorum, balımız sadece Türkiye'de değil dünyada da marka değeri taşıyor" dedi.

Bitlis'in 2 bin 225 ton bal üretimi yaparak geçen yıl bal üretiminde 5'inci sırada yer aldığını, karakovan sayısıyla da Türkiye'de ilk sırada olduğunu belirten Vali Karakaya, verilen desteklerle bu rakamları daha yukarıya çekmek için Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere bal üreticilerinin de ciddi bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, tulum giyerek bal hasadı da yaptı

Koruyu elbise giyerek bal hasadı yapan Vali Karakaya, "Bu topraklarda bal üreticisi kardeşlerimizin alın teriyle, sabırla ve doğaya duyulan sevgiyle üretilen Bitlis balı hem ilimizin ekonomisine bir katkı sağlamakta hem de kültürel kimliğine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bitlis zengin bitki örtüsü sayesinde polifloral denilen bir çiçek balı üretimi açısından ülkemizde önemli illerden birisidir. 2024 yılı verilerine göre Bitlis'te 2 bin 225 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye'de bu haliyle 12'nci sırada yer alıyoruz. Kovan sayısı itibarıyla ise 5'inci sıradayız. Karakovan sayısıyla da Türkiye'de 1'inci sırayı teşkil ediyoruz. Bu tablo üreticilerimizin gayreti ve devletimizin sağladığı desteklerle tabii ki mümkün olabilmiştir" dedi.

Geçtiğimiz yıl Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Bitlis balının tescillendiğini de ifade eden Vali Karakaya, "Gururla ifade etmek istiyorum ki Bitlis balı artık coğrafi işaret almış bir baldır ve 2025 yılında Avrupa'ya ilk bal ihracatımızı da gerçekleştirmiş durumdayız. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızın teşvikleriyle 181 projeye yaklaşık 340 milyon TL bir destek sağlamış bulunuyoruz. Bitlis balı dediğim gibi sadece bir ekonomik ürün değil, aynı zamanda doğamızın ve emeğinin de Bitlisli hemşehrilerimizin emeğinin de sembolüdür. Bildiğiniz üzere Bitlis merkezde, Hizan ilçemizde ve Mutki ilçemizde bal üretimi oldukça ön planda ve ülkemizde dünyanın en kaliteli ballarının üretildiği bir habitata sahip. Bu değeri oluşturan, yaşatan tüm arıcılarımıza, tüm birliklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bal hasadımızın Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bütün arıcı kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Caner Güngördü ise, "Bu yıl da beklediğimizin biraz altında olmasına rağmen hasadımızı yaptık. Bereketli bir sezon. Bitlis balı binlerce tarihi olan bir baldır. Prolin değeri Türkiye'deki en yüksek ballardan birisidir. Karakovan balımız özellikle her zaman ödül alan en iyi ballar içindedir. Üreticilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir hasad dönemi diliyorum" dedi.

Bal üreticisi Güven Güngördü de bu yıl rekoltenin iklim şartlarından dolayı yüzde 30 oranında düştüğünü dile getirerek şunları ifade etti:

"Bu sene 2025 yılında karakovan hasadı başladı. 2 bin 400 rakımlı Bitlis yaylalarında endemik bitki olan yerlerde, Bitlis karakovan balının hasadını gerçekleştiriyoruz. Bitlis balı prolin değeri yüksek, viskozitesi, kıvamı güzel, antioksidan değeri olan, çok değerli bir üründür. Bitlis karakovan balını marka değerine taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu an Bitlis balının 2025 yılı hasadını yapıyoruz. Bu yıl rekolte geçen yıllara göre daha da iyi değil. İklim şartlarından dolayı yüzde 30 - yüzde 40'lık bir rekolte düşüklüğü var. Ama bu iklim değişikliği balın kalitesine iyi olarak yansıdı. Çünkü bal bu sene daha da kaliteli."

Hasada Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, bazı kurum müdürleri ve Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü katıldı. - BİTLİS