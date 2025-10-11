Bitlis'te Girişimci Filtre Üretiyor, Avrupa'ya İhracat Hedefliyor

BİTLİS Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) girişimci Mekin Kaya ve ortağı, kurdukları fabrikada endüstriyel, tarım makineleri ve otomotiv sektörünün aradığı filtreleri üretip, 15 ülkeye pazarlıyor. Kaya, hedeflerinin Avrupa'ya ihracat yapmak olduğunu söyledi.

Kentte yaşayan girişimci Mekin Kaya ve ortağı, 2019 yılında yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alana kurdukları fabrikada 1200 çeşit endüstriyel, tarım makineleri ve otomotiv sektörünün aradığı filtreleri üretiyor ve ürünleri de 15 ülkeye pazarlıyor. Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği (BİGİAD) Temsilcisi Mekin

Kaya, gelecek yıllarda tesisleşmeyi büyüterek, hem ülke ekonomisine katkı sunmayı hem de istihdam alanında büyümeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Yıllık üretim kapasitelerinin 9 ile 12 milyon adet arasında olduğunu, bunu yeni tesisleşme ile 20 milyona çıkaracaklarını belirten Kaya, ülkenin doğusunda tek üretim yapan firma ünvanını taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada bizim ürettiğimiz ürünler hava, polen, yağ iç elaman grupları aynı zamanda ağır vasıta gruplarından jeneratör ve endüstriyel filtreleri üretiyoruz. Yıllık üretim kapasitemiz ise 9 ile 12 milyon adet arasındadır. Bulunduğumuz şimdiki iş yerimizde mevcut 52 çalışanımız var. Önümüzdeki yıl haziran ayı itibarıyla geçeceğimiz yeni iş yerimizle birlikte çalışan sayımızı 250'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 30'luk bölümünü iç piyasada dağılımı gerçekleşmekte, geri kalan yüzde 70'lik kısmı ise yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin büyük bir kısmını Orta Doğu ülkelerine ve Balkan ülkelerine gönderiyoruz. Ayrıca Avrupa ve Amerika kıtası da hedeflerimiz arasında."

HEDEFLERİNİ ANLATTI

Gelecekte ürün yelpazesi artırmayı hedeflediklerini de anlatan Kaya, yüksek kalite standartlarında üretilen filtrelerin, kısa sürede dünya pazarında yer bularak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya başladığını belirtti. Kaya, üretimde kullanılan yerli teknolojiler ve nitelikli iş gücü sayesinde, fabrikanın bölge istihdamına önemli katkı sunacağını dile getirerek, "Artan talep doğrultusunda üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle Balkan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen siparişler sevindirici düzeyde. Fabrikamız 2019 yılında üretime başlayıp, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde tek olma özelliğine sahip. Önümüzdeki dönem alacağımız teşvikle beraber hem iş yerimizi hem de 52 olan çalışan sayısını 250'ye çıkaracağız" diye konuştu.