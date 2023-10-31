Bitlis'te Elma Hasadı Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bahçelerde elma hasadına başlandı. Çiftçiler, elma toplama işlemine sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Toplanan elmaların bir kısmı evlerde muhafaza edilirken, diğer kısmı ise pazara gönderiliyor. Rıfat Maltaş adlı bir çiftçi, bu yıl elma hasadından verim aldıklarını belirtti ve evlerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bahçelerde elma hasadına başlandı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Obuz köyünde yaşayan çiftçiler, sabahın ilk ışıkları ile birlikte bahçelere giderek elma topluyor. Kasalara doldurulan elmalardan bir bölümü ihtiyaca yönelik evlerin serin alanlarında muhafaza edilirken, geriye kalan kısmı ise satışa sunulmak üzere araçlara yüklenerek pazara gönderiliyor.

Bu yıl elma hasadından verim aldıklarını söyleyen Rıfat Maltaş adlı vatandaş, "Bu sene elma verimlidir. Topladığımız elmaların bir kısmını kendimize ayırdık. Diğer kısmını da sattık. Evimize bir nebze de olsa katkıda bulunduk" dedi. - BİTLİS