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Bitlis'te Domates Hasadı Başladı

Bitlis'te Domates Hasadı Başladı
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Bitlis’in bereketli topraklarında bu sezon 34 bin 130 dekarlık alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin hasadına başlandı.

Bitlis'in bereketli topraklarında bu sezon 34 bin 130 dekarlık alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin hasadına başlandı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirilen domates hasadına katıldı. Tarlada tarım işçileriyle bir araya gelen Vali Karakaya, işçilerle birlikte domates hasadı yaptı. Hasat sırasında işçilerle bir süre sohbet eden Karakaya, üreticilerin ve tarım işçilerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden kentteki tarım alanları ve domates üretimi hakkında bilgi alan Vali Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip sektörler olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere tarım ve hayvancılık çok önemli ve stratejik sektörlerdir. Bir ülke ne kadar teknoloji üretirse üretsin, tarım ve hayvancılık alanında belli bir oranda üretim yapmak ve kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bu nedenle tarım ve hayvancılığa büyük önem veriyoruz. Devletimizin ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu alanda çok ciddi destekleri bulunmaktadır. İlimizde yaklaşık 1,5 milyon dekar tarım arazisi bulunuyor. Bu arazilerde patatesten fasulyeye, domatesten birçok farklı ürüne kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda bal üretiminde de oldukça iddialı bir iliz. Bugün gerçekleştirdiğimiz domates hasadı açısından değerlendirdiğimizde, ilimiz genelinde yaklaşık 34 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. Tatvan ilçemiz, domates üretiminde ilimizde ilk sırada yer alıyor. Bitlis olarak gerçekleştirdiğimiz üretimle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birinci, Türkiye genelinde ise yedinci sırada bulunuyoruz. Bu üretimde emeği geçen kıymetli çiftçilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kendilerine hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Her zaman üretenin, alın teri dökenin ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bitlis'te tarımsal üretimin her geçen yıl geliştiğine dikkat çekilirken, geniş üretim alanlarında yetiştirilen domateslerin hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sunduğu belirtildi. 34 bin 130 dekarlık üretim alanıyla dikkat çeken Bitlis, domates üretimindeki başarısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zirvesinde yer alırken, Türkiye genelinde de 7'nci sıradaki yerini koruyor. Kent genelinde bu sezon 34 bin 130 dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştiriliyor. Bitlis, domates üretiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk sırada, Türkiye genelinde ise 7'nci sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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