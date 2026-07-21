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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,66 artışla 16.599 puandan başladı. Küresel piyasalarda çip hisselerindeki yükselişe karşın jeopolitik riskler ve petrol oynaklığı etkili olurken, analistler 16.600-16.700 puanı direnç, 16.400-16.300 puanı destek olarak görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,66 yükselişle 16.599,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,63 artışla 16.490,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,04 gerileyerek 16.483,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,66 artışla 16.599,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükselişe karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı riskler ve petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın etkisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışına ise Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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