Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazanarak 14.350,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 193,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,23 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, çip hisselerindeki satışların etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Yatırımcıların odağında ise yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu bulunuyor.

ABD'li ve İranlı yetkililerin dolaylı olarak teknik görüşmeler yürüttüğüne yönelik haberler de uluslararası basında yer alırken, taraflardan gelen çelişkili açıklamalar müzakerelerin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırarak yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.