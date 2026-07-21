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Borsa güne düşüşle başladı

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BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 düşüşle 14.038,17 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken madencilik en çok kazandıran, finansal kiralama faktoring ise en çok gerileyen sektör oldu. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki oynaklık etkili olurken analistler 14.000 ve 13.900 puanı destek, 14.200 ve 14.300 puanı direnç olarak belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 düşüşle 14.038,17 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazanarak 14.070,98 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 32,81 puan ve yüzde 0,23 azalışla 14.038,17 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 9,03 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükselişe karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı riskler ve petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın etkisiyle karışık seyrediyor.

Çip üreticilerinin hisselerinin yükselmesi ve ABD ile İran'ın tekrar müzakere masasına oturabileceğine ilişkin artan umutlara karşın, Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi piyasalarda yön arayışının öne çıkmasına neden oluyor.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurması da jeopolitik gerilimin hafifleyeceğine yönelik iyimserliğin azalmasına neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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