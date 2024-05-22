Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,03 puan artarak 10.899,28 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 10.800,90 puanı ve en yüksek 11.024,52 puanı gördü. Altın ons fiyatı ise 2.390 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,03 puan artarak 10.899,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,13 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.930,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.800,90 puanı ve en yüksek 11.024,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 10.899,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 0,46 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,24 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 11.937,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 390 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 390 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 500 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0985 lira, satışta 32,2271 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1331 lira, satışta 32,2619 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 156,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 82 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Bıst Borsa Finans Ekonomi Güncel Haberler

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

 Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Bakmadan Geçme

2024-2025 EĞİTİM TAKVİMİ! 2024'te okullar ne zaman açılacak? GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 162. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Türbülans Nedir ve Neden Olur? Uçak Seyahatlerinde Türbülansın Etkileri Seferberlik tüzüğü neden kaldırıldı? Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 23. Bölüm CANLI izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title