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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 artışla 9.054,18 puandan tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,6 puan artarak 9.054,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 52,95 puan ve yüzde 0,61 artışla 8.797,54 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.797,54, en yüksek 9.054,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 artışla 9.054,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,95, hizmetler endeksi yüzde 3,32, teknoloji endeksi yüzde 5,05 ve sanayi endeksi yüzde 3 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 334,08 puan ve yüzde 3,61 artışla 9.581,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 152 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,7546 lira, satışta 31,8818 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,6390 lira, satışta 31,7658 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi de 148,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 81,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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