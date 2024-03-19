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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan artışla 8.852,28 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.800 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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