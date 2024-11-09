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Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var

Bir bardak çayın fiyatı şaşırtıyor: 250 lira ödeyen var
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Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonla birlikte artarken çay fiyatları da şaşırtmaya devam ediyor. Kahvehanelerde bir bardak çay 10 liraya satılırken, prestijli mekanlarda 45-65 lira arasında satılıyor. Lüks otellerde ise bir bardak çay için 250 liraya kadar ödeme yapılabiliyor.

Sade bir çay sohbetinin maliyeti artık cep yakıyor. Eskiden 4-5 liraya içilen çay, maliyetlerin artışıyla birlikte lüks oldu, kıraathanelerde 10 lira, prestijli kafe ve otellerde 250 lirayı gördü.

EN UCUZU ÇAY OCAĞI VE KIRAATHANELER

İstanbul Kıraathaneci Kahveci Gazinocular Esnaf Odası'na göre, çay ocaklarında ve kıraathanelerde çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi. Bu gibi yerlerde fiyatlar semtten semte değişkenlik göstermezken özellikle prestijli kafe ve otellerde maliyetin çok ötesine geçti.

ÇAY BAHÇELERİNDE DE FARKLILIKLAR VAR

Bir bardak çay fiyatının bilinen çay bahçelerinde 20-35 lira arasında değiştiği gözlendi. Ancak daha prestijli mekanlarda ve ünlü kafe zincirlerinde bu fiyatın oldukça yüksek seviyelere ulaştığı görüldü.

Örneğin, Beylikdüzü, Bağcılar ve Avcılar gibi bölgelerdeki kafelerde ortalama çay 25-35 lira civarındayken, Taksim, Beyoğlu ve Karaköy'de 55-65 liradan alıcı bulabiliyor.

Fiyatlar İstanbul'un popüler semtlerinden Sarıyer'de lokasyondan lokasyona değişiklik gösterirken Yeniköy'de 28, İskele'de 45, Emirgan'da 65 ve İstinye'de daha lüks mekanlarda 90 liraya kadar çıkabiliyor.

Sözcü'den Deniz Çağıl'ın haberine göre Taksim ve Karaköy'de ortalama kafelerde fiyatlar 45-55, Fişekhane'de ortalama 75, Pera Palace'ta 120, Rixos Tersane'de 180, Raffles Hotel'de ise 250 lirayı gördü.

ÜRETİCİ BİR BARDAK İÇİN 4 KİLO ÇAY SATMAK ZORUNDA

Maliyetlerin artmasına karşın 2024 yaş çay alım fiyatı düşük kaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl için yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Böylece çay yetiştiricileri, prestijli bir mekanda çay içebilmek için 3,5-4 kg çay satmak zorunda kalıyor.

ÇAY DEMLEMEK DE MASRAFLI OLDU

Evde çay demlemek isteyenler için de çay fiyatları artış gösterdi. Marketlerde bir kilogram çayın ortalama fiyatı 230 liraya kadar çıkarken en kaliteli çaylarda bu fiyat 300 lirayı buldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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