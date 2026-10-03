Biotrend ve Uniper, biyometanı Avrupa'ya taşımak için mutabakat imzaladı

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FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Türkiye, atıklardan üretilen biyogazı biyometana dönüştürerek Avrupa pazarlarına ulaştırmaya hazırlanıyor.

Doğanlar Holding bünyesindeki Biotrend Enerji ve Çevre Yatırımları AŞ ile Almanya merkezli enerji şirketi Uniper arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, mevcut atık bazlı biyogaz tesislerinin biyometan üretimine dönüştürülmesi ve yeni kapasite geliştirme olanakları incelenecek.

Çalışmada, tesislerin biyometan üretimine uygunluğu, yeni kapasite geliştirme imkanları ve üretilecek gazın Türkiye doğal gaz şebekesi üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması seçenekleri değerlendirilecek.

Organik atıklardan elde edilen biyogazın içerisindeki karbondioksit, hidrojen sülfür ve nem gibi safsızlıklardan arındırılarak zenginleştirilmesiyle üretilen biyometan, doğal gazla benzer özelliklere sahip yenilenebilir bir gaz yakıtı olarak biliniyor.

Türkiye'nin yıllık 50 teravatsaat seviyesine kadar ulaşabileceği değerlendirilen biyometan potansiyeli, atıkların yenilenebilir gaza dönüştürülmesi açısından önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Biyometan, mevcut doğal gaz altyapısında kullanılabilmesi ve sanayi ile ulaşım sektörlerinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabilmesi nedeniyle yenilenebilir gaz kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

"İleriye dönük çok önemli bir adım"

Almanya merkezli enerji şirketi Uniper'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Michael Lewis, AA muhabirine, Türkiye'den Almanya'ya biyometan ithalatının önünü açabilecek bir işbirliği üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Lewis, Türkiye-Kuzey Ren-Vestfalya İş Forumu kapsamında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye'den Almanya'ya biyometan getirmenin mümkün olup olmadığını araştırıyoruz. İleriye dönük çok önemli bir adım. Türkiye'den biyometan tedarik ederek Almanya'nın karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayabiliriz. Mevzuata ilişkin bazı konuların yanı sıra ticari ve teknik meseleleri de netleştirmemiz gerekiyor. Türk şirketi Biotrend ile çalışıyoruz ve Türkiye ile enerji alanında yeni bir işbirliği geliştirmek için çaba göstermekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İşbirliğinin mevcut aşamada nasıl gerçekleştirilebileceğini araştırdıklarını kaydeden Lewis, "Henüz yolun başındayız ancak uzun vadede önemli bir pazar potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Şu an rakamları konuşmak istemiyoruz. Teknik, ticari ve mevzuata ilişkin zorlukları nasıl aşabileceğimizi konuşuyoruz." diye konuştu.

Lewis, "Nihayetinde Türkiye'den Avrupa'ya biyometan ithal edilmesi söz konusu olacak. Nihai varış noktası Almanya ya da Avrupa Birliği olacak." dedi.

Biyometanın mevcut doğal gaz boru hatlarına enjekte edilerek taşınabileceğini aktaran Lewis, sisteme verilen miktarın sertifikalarla doğrulanması gerektiğini dile getirdi.

Lewis, çalışmaların şu anda kavramsal geliştirme aşamasında olduğunu, henüz bir takvim bulunmadığını aktardı.

"Türkiye'den dünyaya uzanan bir biyometan değer zinciri hedefliyoruz"

Doğanlar Holding Grup CEO'su Hakan Göral da Uniper ile gerçekleştirilen mutabakatı Türkiye'deki biyogaz potansiyelini büyüyen biyometan pazarına taşıma açısından önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Göral, farklı bölgelere yayılmış tesis portföyüyle şirketin, yılın ilk çeyreği itibarıyla yıllık yaklaşık 1,4 teravatsaat biyometan üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, mevcut altyapının mümkün olduğunca korunarak en yüksek biyometan potansiyeline sahip tesislerden başlayıp kademeli, ekonomik değeri yüksek ve çevreye azami ölçüde yararlı bir dönüşüm gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.

İlk aşamada mevcut tesislerin biyometan üretimine teknik ve ekonomik uygunluğunu analiz ederek fizibilite çalışmaları yapacaklarını dile getiren Göral, "Yalnızca biyogaz üretim kapasitesini değil, gazın arıtılabilirliği, tesislerin lokasyonu, ham maddenin özellikleri ve sürekliliği, mevcut altyapı koşulları, karbon yoğunluğu ve biyometanın ülkemizde ve Avrupa'da kabul görecek sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluğu gibi unsurları birlikte değerlendireceğiz." dedi.

İkinci aşamada seçilecek tesislerde biyogazın biyometana yükseltilmesi, karbondioksitin ayrıştırılması, gaz kalitesinin iyileştirilmesi ve gerekli ölçüm ve sertifikasyon altyapısının kurulmasına yönelik pilot ve ticari ölçekli uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Göral, üçüncü aşamanın ise üretilecek biyometanın uygun pazarlara sunulması olacağını söyledi.

Göral, bu noktada Uniper'in Avrupa'daki enerji ticareti ve tedarik zinciri deneyiminin önemli bir sinerji yaratacağına işaret ederek şöyle devam etti:

"Biotrend olarak 2040 karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda Türkiye'den Avrupa'ya ve dünyaya uzanan, sürdürülebilirliği ve izlenebilirliği doğrulanmış bir biyometan değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyada ve Avrupa'da ticareti yapılabilir ve karbon azaltım performansı doğrulanabilir biyometan üretmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin mevcut organik atık ve biyogaz potansiyelini yalnızca elektrik üretiminde değil, yenilenebilir gaz dönüşümünde de değerlendiren yeni bir döngüsel ekonomi modelinin hayata geçirilmesine katkı sağlamış olacağız."

Göral, üretilecek biyometanın Avrupa'ya ihracatı için teknik uygunluk, doğru işletme esasları, kanuni altyapı ve sürdürülebilirlik sertifikasyonu olmak üzere dört ana başlığın öne çıktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA