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BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, bir yıl içinde gerçekleştirdiği 12 projeyi açıkladı

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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, göreve geldiği bir yıl içinde gerçekleştirdiği 12 projeyi açıkladı. Çintay, bu projeler arasında KOSGBE İl Müdürlüğü'nün hizmet binasına taşınması, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği'nin hizmet binasının açılması ve TOGG hizmet aracının odalarına kazandırılması gibi faaliyetleri sıraladı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, göreve geldiği bir yıl içinde gerçekleştirdiği 12 projeyi açıkladı.

12.12 Bingöllüler gününde göreve geldiği bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmaları açıklayan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, 12 projeyi sıraladı. Başkan Kadir Çintay, "Bu özel günün adına, göreve geldiğimiz bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 12 önemli faaliyeti sizlerle paylaşmak istiyoruz. KOSGBE İl Müdürlüğünün hizmet binamıza taşınması, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği'nin hizmet binamızda açılması, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Temsilciliği'nin hizmet binamızda açılması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme KurumuOfisi'nin hizmet binamızda açılması, Halkbank Şubesi'nin hizmet binamızda açılması, Ziraat Katılım Bankası'nın ilimizde açılması, BİNTSO proje ofisinin kurulması, BİNTSO Arama ve Kurtarma Timi'nin kurulması, Bingöl Balı Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) projesi, TOGG hizmet aracının odamıza kazandırılması, Trugo Elektrikli Araç Şarj istasyonun odamız otoparkında halkımızın hizmetine sunulması, Bingöl Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle SOGEP projesinin başlatılmasıdır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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