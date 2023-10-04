Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciliği açtı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanlığının girişimleri sonucu, kentte Elazığ Ticaret Borsası Temsilciği açıldı.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay ve yönetiminin girişimleri sonucu, Elazığ Ticaret Borsası Temsilciği oda binasında hizmete başladı. Temsilciliğin açılışına Başkan Çintay'ın yanı sıra Elazığ Borsa Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ve oda yönetim kurulu katıldı.

Temsilciliğinin açılışı öncesi konuşan BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, odayı ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Çintay, "Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçildikten sonra, odamızın ticaret odasından ziyade ticaret merkezi haline gelmesi için bir dizi çalışmalara başladık. Bunlardan bir tanesi de Ticaret Borsası oldu. Önceki aylarda başkanımızı ziyaret ettik. Bizim de artık üyelerimizin sürekli bir evrak onayı, bir fatura tastiği gibi birçok konuda külfet olduğunu belirttik. Başkanımızda sağ olsun bizim bu sorunumuzu yerinde görerek yönetim kurulu ve meclis kararı alarak Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Elazığ Ticaret Borsası temsilciliğinin açılmasını uygun gördüler. Bunları biz çok önemsiyoruz. Bu projelerin gerçekleşmesi gerek ilimizin gerek bölgemizin ticaret hacminin hızlı bir şekilde büyümesi açısından çok önemli. Bizler her toplantıda her platformda bunları defalarca dile getirdik. İlimizin kalkınması kadar bölgemizin de kalkınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL