Bingöl'de tatlıcıların bayram mesaisi

BİNGÖL - Bingöl'de Kurban Bayramında tatlısını eksik etmek istemeyen vatandaşlar, imalathanelerin yolunu tuttu.

Bingöl'de Kurban Bayramına saatler kala usta ellerde şekillenen onlarca farklı tatlı çeşidi, bayram sofralarını süslemek için tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bingöl'de yıllardır tatlıcılık yapan işletmeler, vatandaşların bayram öncesi siparişlerini karşılamaya çalışıyor. Bayram öncesi alınan siparişler, usta ellerde şekillenerek tezgahlardaki yerini alıyor. Midye, havuç dilimi, bülbül yuvası, şöbiyet, cevizli baklava, fıstıklı sarma, kare baklava, kuru baklava ve kadayıftan oluşan çeşit çeşit tatlılar bayram için hazırlanıyor.

Kurban Bayramında sipariş usulü çalıştıkların söyledi. Bünül, vatandaşlardan gelen talebi yetiştirmeye çalıştıklarını ifade ederek tatlının pişirilmesine özen gösterdiklerini vurguladı. Ağırlıkla paket satışları yaptıkların dile getiren Bünül, "Fiyatlara bir zam yapmadık. Türkiye geneli bütün tatlıcılar zam yaptı. Cevizli tatlılar 180 ile 200 lira arasında, fıstıklı ise 240 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Bayram öncesi zam yapsaydık fırsatçılık olur diye yapmadık" dedi.